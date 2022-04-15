Когда на смену одному фронту приходит другой. История братьев Андросовых, которые бежали от войны дважды

Есть истории, которые нужно рассказывать. Однако для их рассказчиков они уже привычны, для слушателей — необъятны. Невозможно понять, сколько в конце концов человеческая душа может выдержать горя.

Казалось бы, что может быть ужаснее, чем когда война приходит в твой дом? Когда она приходит дважды.

Когда кроме известной для всех жестокости человеческой встречаешь беспощадность судьбы.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Когда обещаешь себе, что следующий год будет лучше, а каждое новое известие только выбивает землю из-под ног.

Каждый последующий шаг по жизни приносит не радости детства или юности, а вырисовывает седину на сердцах маленьких детей.

Когда-то давно были большие мечты и счастье в Донецке

Когда-то эта семья могла считаться большой и, возможно, очень счастливой. Мама, папа и трое детей. Все безгранично любят друг друга.

Вот они идут праздновать второй день рождения младшего сына в ближайший парк родного Донецка. Празднуют и отдыхают. Антон активно занимается спортом и мечтает о великом будущем. Маленький Даниэль хочет поскорее начать играть в футбол. А дальше…

Весна, не стало отца, а в аэропорту, что всего в пяти минутах ходьбы от дома, пишется новая страшная история. Ее уже можно увидеть в кино, их рассказ о бегстве совсем без вещей — пока нет.

Проходит немного времени, на фоне — звуки сострадания и иногда осуждения. Никто не понимает, как это, убегать от войны. Однако жизнь начинается снова. Мама выходит замуж и рожает ребенка. Старшая Настя тоже обретает свое счастье и становится мамой двоих.

Антон уезжает искать свое новое будущее в другой город и начинает работать. Однако возвращается. Мама заболела, а сестра не может физически ухаживать за всеми.

Однако помогать в лечении нужно уже не маме, а маленькому Даниелю. Не успел он пойти в первый класс и начать играть в такой желанный футбол с друзьями, как в его жизнь ворвалась борьба — за собственную жизнь. Антон теперь стоит бок о бок с ним и смело борется против болезни вместе с братом.

В один момент Даниэль должен проститься не только с частью тела — ногой, но и важным элементом души семьи — мамой. 17-летний Антон держится ради брата, и они продолжают бороться.

От войны до войны — восемь лет и девять блоков химиотерапии

Девять из десяти блоков химиотерапии уже прошли, и казалось, что судьба наконец-то идет навстречу с хорошими новостями. Однако вместо хорошей вести раздаются звуки выстрелов и взрывов. Снова. Однако теперь в Белой Церкви.

В отчаянии появляется пост с просьбой помочь эвакуироваться. В ответ — помощь фонда Запорука. Теперь судьба мальчиков в их руках.

Пока за эти годы менялись пейзажи за окном, а поиски счастья и мира почти вошли в привычку, осталось самое важное — любовь в семье друг к другу.

Новые мечты совсем взрослых детей

Единственное, что Даниэль стал больше слушаться своего старшего брата Антона.

Такого, чтобы он совсем не слушался, не бывает. Мы стараемся друг под друга подстраиваться.

Находить общий язык им не привыкать, теперь вместе по-прежнему пытаются учить иностранные языки. Сейчас все внимание — именно итальянскому. Даниэль даже немного знает слова и фразы: как поздороваться, спросить “как дела?” и как на этот вопрос ответить.

Во Львове завершили курс химиотерапии. Через две недели в Италии уже успели сделать КТ, МРТ всего тела и другие обследования.

Сначала итальянские врачи говорили, что лечили не по правильному протоколу, который не подходит для остеогенной саркомы (злокачественная опухоль, происходящая из собственно костной ткани — ред.).

Однако, когда увидели хорошие результаты, сказали, что все идет довольно неплохо. Во время последнего визита заверили, что все хорошо.

Потом братья поехали к ортопеду, чтобы он осмотрел ногу и сказал, какой размер протеза необходим.

Теперь мы идем в ремиссию. Все будет хорошо, когда будем там.

Давние мечты уже начали забываться немного, как и чувство детства. Теперь же братья хотят, чтобы Даниэлю сделали протез и он начал ходить. Возможно, когда-нибудь он снова сможет играть в футбол.

Такая жажда жизни всегда заслуживала не только уважения или внимания людей, но и дальнейшей благосклонности судьбы.

Подобную стойкость духа раньше можно было встретить только в книгах. Теперь она в душе каждого украинца. Такого, как и Дмитрий Юрин, который плыл из Мариуполя ледяным морем, чтобы спастись.