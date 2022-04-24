Украинцы за границей во время войны. Дарья Котельникова рассказала о жизни в Молдове, Румынии и Италии

Мы подготовили для тебя пять историй об украинских беженцах в разных странах.

Пишем об их новой жизни, рутине и людях вокруг, о помощи государства и волонтеров, о работе, школе либо садике для детей.

О невероятно поразивших ситуациях. Обо всем.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Первые два рассказа — о харьковчанке Алине и ужгородке Ирине в Германии.

А на этот раз — о Дарии Котельниковой.

Она — из Херсона. Продолжает работать диджитал-редактором для харьковского Gwara Media.

Со своим парнем и его братом поехали в Молдову, дальше в Румынию, а в конце концов осели в Италии. Мужчины жили в Украине, однако они иностранцы, поэтому спокойно могли покинуть страну.

Молдова

Итак, на второй день войны, 25 февраля, они втроем прибыли на своем автомобиле в Молдову. Предварительно за пять минут собрали вещи. Еще не было больших очередей.

На границе сразу предлагали бесплатные SIM-карты с бесплатными минутами, смс, интернетом. Даже распечатали инструкцию, как активировать мобильный пакет.

Уже тогда в стране находились многие беженцы из Украины, поэтому крайне трудно было найти жилье. В первый вечер компания решила заночевать в автомобиле.

— На автостоянке нас заметила полиция и говорит, что мы вас проведем в центр для беженцев из Украины. И они нас с мигалками провели через весь Кишинев. Это было три часа ночи.

Там были комфортные условия: много простора, еда, питьевая вода, душ, четыре кровати в комнате, что как раз оптимально для Даши с друзьями.

На следующий день волонтеры трижды приносили блюда. Среди милых мелочей — бесплатная еда в Макдональдсе при наличии украинского паспорта.

Потом украинцы искали жилье, а уже в первые дни войны цены на квартиры в Молдове существенно выросли.

По словам местных журналистов, недавно квартиру можно было арендовать за $400-500/месяц, а в конце февраля 2022-го — за $1000.

Чтобы получить апартаменты по достаточно приемлемой цене, необходимо подписать договор как минимум на год, в другом случае — только посуточно.

В то же время на сайте 999 (наподобие OLX) есть отдельный раздел с предложениями для беженцев из Украины.

— Где-то была просто символическая цена, где-то — вообще бесплатно. Но это нужно было мониторить, ловить, потому что объявление появилось десять минут назад, и уже кто-то успел его забронировать.

В целом герои нашей публикации находились в Кишиневе более двух недель, арендовали квартиру за свой счет.

Даша говорит, что у страны есть существенное преимущество — там можно жить с адекватной украинской зарплатой, если продолжаешь работать онлайн.

Однако они непременно планировали ехать дальше, ведь в Молдове объявили чрезвычайное положение, а им было важно авиасообщение, чтобы в случае необходимости полететь к родным.



Румыния, Италия

Дальше жизнь привела в Румынию с планом добраться до Италии.

На границе с Румынией тоже встречали волонтеры, предлагали еду, чай. Пограничники помогали советами и быстро пропускали.

— Я знаю, что в Румынии украинцев могли поселять на несколько дней в отеле. Мы не пользовались этой услугой, но знаем, что тогда была такая возможность.

Конечная цель — Италия. На въезде встретили полицейские со словами “круто, проезжайте”. Выбрали город Империя в регионе Лигурия.

Сейчас Даша с ребятами ходатайствуют о получении временной защиты. Быт организовали собственными силами.

Были предлоения подписать контракт аренды на период не менее трех лет, но это не вариант. Так что нашли дом через сервис Airbnb.

Почему дом? Чтобы принимать гостей из Украины и других стран.

Важно, что цена аренды в этом регионе Италии к лету растет, так что в апреле владелец выставил больший счет.

В марте со всеми комиссиями было €1200, а в апреле пришло уведомление о €1800.

А потом хозяин передумал и оставил прежнюю сумму.

Кстати, его мама работает в Красном Кресте, ездила в Украину и помогала вывозить оттуда людей с инвалидностью и детей.

Даша говорит, что местные всегда готовы помочь новым жителям, одна женщина даже расплакалась при знакомстве. Локальный магазин дарит одежду переселенцам. В официальных структурах переводчик с английского — именно для украинцев, ведь в этом регионе мало чиновников знают английский.

Девушка подружилась с переселенками из Донецкой области, которые приехали сюда с волонтерами на автобусе и их принял местный. Бесплатно, но иногда они помогают ему по хозяйству.

Украинским беженкам трижды в неделю доступны бесплатные трехчасовые уроки итальянского при католической церкви, их туда возит хозяин жилья.

— И вообще, если в Италии нужна какая-нибудь помощь, то всегда можно обратиться в католическую церковь. Она помогает с жильем, бесплатным изучением языка.

Даша рассказала об Италии, а вот история Ирины и ее детей — о жизни в Германии, школе и волонтерстве.