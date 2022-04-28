Украинцы за границей во время войны. Александра Каленюк рассказала о жизни в Румынии и невероятном отношении местных к беженцам

Мы подготовили для тебя пять историй об украинских беженцах в разных странах.

Пишем об их новой жизни, быте и людях вокруг, о помощи государства и волонтеров, о работе, школе либо садике для детей.

О невероятно поразивших ситуациях. Обо всем.

Первые три рассказа — о харьковчанке Алине и ужгородке Ирине в Германии, а также о Дарии из Херсона, которая теперь в Италии.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

А на этот раз — о киевлянке Александре Каленюк.

Она с родными выехала из Киева в Румынию с планами отправиться дальше. Однако в Румынии им безгранично понравилось.

Дома Саша работала инструктором по йоге, теперь ведет онлайн-занятия для украинских девушек.

3 марта Александра со своей невесткой Юлей, полуторагодовалым племянником Артемом и кошкой Ли спонтанно отправились в Румынию, без плана.

На границе щедро угощали голубцами и прочей едой, пограничники любезно пропустили с животным без документов, полицейский предоставил бесплатную SIM-карту.

Румынские женщины приветствовали украинок со слезами на глазах.

За границей встретила супруга Сашиного свекра, забронировала гостиницу в городе Сучава. Через два дня через знакомых знакомых нашли бесплатное трехкомнатное жилье в городе Плоешти, где до сих пор находятся. Это в 60 км от столицы Бухареста.

Ценно, что знакомые приехали на автомобиле в Сучаву, чтобы забрать Сашу с семьей, а это — 450 км в одну сторону.

— Мы живем в квартире невероятно хороших людей. Наверное, будем благодарны им до конца нашей жизни. Можно сказать, что у нас здесь появилась семья.

Они сразу предоставили украинским гостям много еды и корм для кошки, белье, памперсы, абсолютно все, что нужно для ежедневного быта.

Хозяин Вьорель ежедневно привозит вкусности, игрушки, одежду малышу, а на выходных наши герои встречаются со всей семьей (супружеская пара и их сын с девушкой).

В первый день и далее глава семьи несколько раз привозил деньги, с которыми помогли его друзья.

Украинцы отказывались брать, однако Вьорель безапелляционно оставлял их на столе. В основном вся помощь направлена от этой семьи и их товарищей.

— Особенно в первые дни они постоянно пытались нас отвлекать, молодежь оставалась с нами, играла с малышом, забирала нас за город. Они сразу нам сказали, что теперь вы наша семья.

Украинцы не хлопочут о временной защите, но жена Вьореля помогает оформить документы на выплаты. Семья приехала со сбережениями. Александра ведет онлайн-занятия по йоге за донейты — это для украинок.

Конечно, ей хотелось бы быть инструктором в румынской студии, однако местные пока не слишком готовы к йоге на английском.

Юлия также работает онлайн — продакт-менеджером в ИТ-компании, поэтому для сына Артема нашли няню-украинку. Вместе с тем пытаются жить в режиме экономии.

Что касается цен в Плоешти, то в основном все дороже на 10-15%, чем в Киеве. Но стоимость жилья — существенно выше.

Ценно, что в Румынии бесплатно открывают банковские счета для украинцев, поэтому Саша без комиссии переводит средства на украинскую карту и платит коммуналку за киевскую квартиру (в Румынию она приехала с наличными).

Что касается медицины, то предоставлено множество бесплатных возможностей для украинцев, особенно для беременных и детей. Кстати, кошке сделали бесплатную стерилизацию в ветклинике.

В транспорте нет необходимости, потому что город маленький, а поездка на такси имеет эквивалент до 100 грн.

Кстати, билет на поезд для украинцев бесплатный. На вокзале нужно было показать паспорт, затем получить карту Bilet Help Ukraine.

Если говорить о языке, то за полтора месяца девушки уже значительно лучше понимают румынский, выучили базовые фразы, слова. В банках или других учреждениях им легко помогает английский.

В общем, сейчас украинской семье нравится в Румынии абсолютно все.

— Румынские люди стали для меня огромным открытием. Раньше мы не рассматривали вариантов путешествий в эту страну, а сейчас я очень влюблена в нее и людей.

И есть множество невероятных историй. В первый день украинцы затопили соседку из-за старой сантехники. И когда она узнала, откуда они, вечером принесла деньги и пакет продуктов (деньги не взяли). Через несколько дней другая соседка принесла продукты и деньги для малыша.

— Сунула деньги и сразу убежала, что мы даже растерялись. На них мы купили Артему разные книжечки и игрушки, ведь соседка для него их оставила.

А вот однажды в супермаркете пара почтенного возраста безапелляционно настояла и заплатила за покупки украинцев.

— Они рассчитались, а мы плакали. Это разбивает сердце, они же старенькие бабушка и дедушка.

В начале путешествия Саша с семьей рассчитывали, что будут ехать в другие страны, однако в Румынии им настолько хорошо, что планируют оставаться здесь, пока дома не станет безопасно.

Украинцы говорят своей румынской семье, что после окончания войны ждут в гости, чтобы отблагодарить за всю гостеприимность.

Кстати, о Румынии немного рассказывала и Дарья Котельникова, а также о Молдове и новой вынужденной жизни в Италии.