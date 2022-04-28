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Украинцы за границей во время войны. Александра Каленюк рассказала о жизни в Румынии и невероятном отношении местных к беженцам

Эвелина Гурницкая, журналист-фрилансер сайта 28 апреля 2022, 17:00
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