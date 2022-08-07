Здоров'я та краса

Право переселенців на первинну медичну допомогу: як отримати та що робити у разі відмови

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Серпня 2022, 12:30
Право переселенців на первинну медичну допомогу: як отримати та що робити у разі відмови
Фото: Pexels

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