Право переселенців на первинну медичну допомогу: як отримати та що робити у разі відмови

Понад 15% українців стали вимушеними внутрішніми переселенцями. В умовах постійного стресу, обмеженому доступі до медичних послуг можуть загостритися хронічні хвороби. Тому так важливо, щоб на новому місці переселенці змогли отримати медичну допомогу.

У МОЗ розповіли, де та яку допомогу можуть отримати переселенці та що робити у разі відмови.

Де та як переселенці можуть отримати медичну допомогу

Внутрішні переселенці можуть отримати первинну медичну допомогу за місцем фактичного проживання навіть без реєстрації. Для цього переселенцям не обов’язково мати підписану декларацію з лікарем, це не є підставою для відмови у наданні первинної медичної допомоги.

Якщо лікарня здатна забезпечити лікування під час війни, то медзаклад має прийняти переселенців.

Які медпослуги можуть отримати переселенці

Внутрішні переселенці можуть звернутися до терапевта/педіатра/сімейного лікаря та отримати такі послуги:

динамічне спостереження за станом здоров’я;

діагностику та лікування захворювань;

базові тести й аналізи;

направлення до лікарів вузької спеціалізації або на обстеження;

паліативну допомогу;

рецепти за програмою Доступні ліки та інсулін (якщо це повторний рецепт);

щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень.

У МОЗ зауважують: медустанови, які працюють за програмою медичних гарантій (ПМГ), повинні надавати необхідну медичну допомогу безоплатно.

Що робити, якщо відмовляють у медичній допомозі

Насамперед переселенці мають звернутися із заявою до головного лікаря чи медичного директора лікарні. Якщо він (вона) теж відмовляють у наданні допомоги, то треба написати скаргу в Департамент охорони здоров’я у конкретному місті чи регіоні.

Якщо навіть так не вдається розв’язати проблему, то варто подати скаргу до НСЗУ. Це можна зробити через контакт-центр 16-77 або написати лист на поштову адресу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, Індекс 04073 (електронна пошта [email protected]).

Мільйони українців виїхали за кордон у пошуках безпеки, їм також потрібні якісні медичні послуги. Раніше ми розповідали, як та де українцям отримати медичну допомогу за кордоном.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!