Понад тисячу викликів за 10 днів: у Дніпрі чоловік “закидав” дзвінками швидку допомогу

Житель Дніпра понад тисячу разів лише за 10 днів зателефонував на гарячу лінію екстреної медичної допомоги. Як розповіли в ефірі телемарафону, чоловік скаржився то на біль в очах, то на біль в ногах, то на пригнічений настрій.

Диспетчери скеровували пацієнта до сімейного лікаря, але він наполягав на виклику бригади й знову набирав екстрену лінію. Чи існує відповідальність за такі дії та які штрафи передбачені — читай далі в матеріалі.

Чоловік “закидав” дзвінками швидку допомогу у Дніпрі

Перший дзвінок у диспетчерську надійшов 18 вересня і з того часу дніпрянин не припиняв телефонувати.

— Їх не можна порахувати, тому що дзвінків було дуже багато. Тільки він вимикався, або ми вимикалися після роз’яснення його стану, буквально через кілька хвилин він знову дзвонив, — каже диспетчерка Діана.

Чоловік телефонував здебільшого під вечір і протягом ночі. Попри часті дзвінки, намагалися заспокоїти дніпрянина.

Ми чули від нього, що йому треба допомога, хоча у нього в будинку розташована поліклініка.

Та справжній рекорд дзвінків стався протягом трьох днів. Тоді він зателефонував на гарячу лінію 467 разів.

— Він телефонував з приводу емоційного збудження та перенавантаження: очі болять, ноги, тіло. Що йому погано, що у нього проблеми з правоохоронними органами, — розповідає старша фельдшерка Центральної оперативної диспетчерської Ольга Новосьолова.

Попри те, що такий виклик в екстреній службі не є профільним, до чоловіка таки двічі виїхав екіпаж швидкої. Один раз він не відчинив двері, а ще одного разу в нього просто піднявся тиск.

Та в диспетчерській нагадують, що підвищений тиск не привід звертатися до екстреної медичної допомоги. Дуже часто через подібні дзвінки не вистачає бригад для порятунку тих, хто дійсно потребує медиків.

На день у диспетчерську Дніпропетровщини надходить близько 2,5 тисяч дзвінків, але швидкі виїжджають лише у 40% випадків. З початку великої війни там відмовилися від неекстрених і непрофільних запитів.

Підвищення тиску або висока температура не є підставою для виклику медиків. Для таких випадків у залі працює лікар-консультант. Та навіть з цією допомогою усі бригади часто зайняті. Не вистачає і диспетчерів. А крім запитів на медичну допомогу вони нерідко стикаються з грубістю та агресією.

Свідомо неправдиві виклики швидкої несуть за собою відповідальність. За них передбачений штраф до 3400 гривень.

