Відео Люди

Понад тисячу викликів за 10 днів: у Дніпрі чоловік “закидав” дзвінками швидку допомогу

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Жовтня 2025, 16:00 3 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь