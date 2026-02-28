Змушували стояти у капцях зі цвяхами! Окупант з Криму про “мобілізацію” в лави ворожої армії

Він був ще дитиною, коли росіяни загарбали український Крим, а коли змужнів, пішов служити в окупантське військо, з якого, щоправда, втік і опинився у в’язниці.

Таке розповідає про себе 20-річний житель Криму Данило, якого наші армійці полонили за допомогою безпілотника на Запоріжжі. Запроданець бідкається, що у тюрмі зазнав тортур, якими його змушували поїхати на війну, а вже тут став свідком того, як скалічених росіян командири відряджали на штурм.

А ще полонений видав плани свого командування. Їхній полк готує механізований напад на селище Новоданилівка, що неподалік Оріхова. Які подробиці розповів російський полонений — в репортажі Вікна-новини.

Як кримець Данило потрапив на війну проти України

Кримцю Данилу лише 20, тож анексію півострова, каже, пам’ятає погано. Він отримував вже російський паспорт. Під час строкової служби уклав армійський контракт і поринув у пригоди.

В березні 2024 року вирішив покинути місце служби. Не захотів служити. Звязався з наркотиками, почав вживати. Далі мене спіймали і я втік з-під конвою.

Дезертира все ж схопили та запроторили за грати. А там усіх зеків били, аби ті згодились поїхати на війну проти України.

— Заїжджаєш у табір, і одразу тебе просто так починають бити. Мовляв, ти зрадник, будеш служити Росії, змиватимеш провину кров’ю. Протягом двох тижнів нам не давали сідати з 6 ранку до 11 вечора. Ми просто стояли на спеці в деревяних капцях, з яких стирчать цвяхи. А нам казали: “Підписуйте контракти, йдіть служити, у вас все буде по-іншому”.

Влітку Данило із позивним Бублик знову опинився в окупаційному війську і потрапив на Запоріжжя. Присягається, що сидів у тилу і лише у лютому його самого відрядили на передову.

— Отримав задачу зайти пішки на позицію і окопатися, щоб стати черговою точкою накопичення. Не дійшовши кілометра до точки, де я мав сісти, наді мною навис “мавік”. З’явився ще один. Вони мені махали, мовляв, піднімай руки, здавайся. Я зняв із себе броню, автомати і пішов. Зі мною вже траплялося таке, що по мені працював FPV. Я розумів, що або смерть, або залишуся живим.

Молодик зізнається, що відразу, як потрапив у російське військо, хотів свідомо дістати каліцтва, аби не долучитися до загиблих поплічників. Думав наступити на міну, аби, наприклад, втратити ногу.

Стан справ у російській армії описує так:

— Всіх на смерть відправляють. Людей не вистачає. Вже старих і важко поранених з госпіталів відправляють. Трапляється, що навіть на милицях садять на БТРи.

Нині з полоненим працюють слідчі та контррозвідники СБУ. Данило присягається, що воювати більше не хоче, утім аж ніяк не впевнений, що знову не опиниться на передовій.

Ми також розповідали, чому росіяни воліють загинути, але не потрапити у полон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!