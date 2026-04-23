Погода у Дніпрі на травень 2026: остаточне потепління з невеликими дощами

Травень — останній місяць весни, який традиційно приносить тепло, зелень і перші справжні прогулянки у вихідні.

Але перш ніж планувати відпочинок надворі, варто дізнатися, яка погода на травень 2026 у Дніпрі чекатиме містян цього року. Читай детальний прогноз на кожну декаду місяця — в матеріалі.

Погода у Дніпрі на травень 2026: перша декада, з 01.05 по 10.05

Початок травня у Дніпрі видасться доволі дощовим: 1 та 2 числа місто зустріне зливами та короткочасними опадами, а 5 і 7 травня дощ повернеться знову.

Трохи перепочити від хмар вдасться лише 3-го — у місті очікується часткове прояснення з сонцем. Решта днів декади пройде під переважно хмарним або мінливим небом.

Температура на початку місяця залишатиметься помірно весняною: вночі повітря охолоджуватиметься до +5…+13°C, а вдень термометр підніматиметься до +13…+18°C.

Погода у Дніпрі у травні 2026: друга декада, з 11.05 по 20.05

Середина місяця обіцяє бути найбільш насиченою на опади: зливи та грози очікуються 14 та 19 травня, а 16 числа прогнозується невеликий дощ. Невеликі просвіти між хмарами з’являться 11 та 13 числа, однак загалом декада буде похмурою та вологою.

Температурний режим при цьому поступово зростатиме: вдень повітря прогріватиметься до +17…+21°C, а вночі — до +9…+14°C. Попри дощі, відчутного похолодання не очікується — навпаки, саме в цей період у місті буде найтепліше.

Прогноз погоди у Дніпрі на травень 2026: третя декада, з 21.05 по 31.05

Остання декада травня розпочнеться без суттєвих потрясінь: з 21 по 25 число переважатиме хмарна погода з окремими проясненнями та невеликими дощами.

Приємним винятком стане 28 травня — переважно сонячний день, що дасть можливість відпочити на свіжому повітрі, однак 31 знов очікуються короткочасні опади.

Температура наприкінці місяця впевнено рухатиметься вгору і стане найвищою за весь травень: вдень повітря прогріватиметься до +17…+22°C, а вночі — до +10…+15°C. Такі показники вже цілком відповідатимуть початку літнього сезону.

