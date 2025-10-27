“Хліб скрізь валяється”: РФ нищить останні крамниці в прифронтових селах під Дніпром

Покровська сільська громада в Нікопольському районі Дніпропетровської області опинилася в епіцентрі російських атак: щоденні обстріли дронами, КАБами та Градами руйнують інфраструктуру та змушують людей евакуюватися.

Напередодні ворог знищив останній великий супермаркет, що працював для підтримки мешканців, залишивши селище без ключового джерела продуктів. Евакуаційні групи щодня вивозять десятки людей, але сотні залишаються, намагаючись вистояти попри небезпеку.

Читай у матеріалі, як люди виживають у таких умовах та що говорять про ситуацію навколо.

Росія нищить все: як люди живуть у прифронтових селах

З кожним візитом до громади помітні нові руйнування: розбитий центр, пошкоджені житла, згорілі авто. Магазини масово зачиняються, а хліб часом неможливо купити. Мешканці запасаються продуктами, поки є можливість, бо пенсії не довозять через обстріли.

Я вийшла капустину купити на борщ, якщо є, і морквинку. Купила п’ять булок наперед, поки світло є, закинула в холодильник і з холодильника витягаю, — розповідає місцева жителька.

Пані Галина витратила останню сотню гривень на закупи та ледь пережила ніч під обстрілами. Вона не планує евакуюватися, підгодовує сусідських собак і спить у коридорі для безпеки:

З одинадцяти вечора і до чотирьох годин ранку нас покривали усім, чим хотіли. І Градами, і отими Шахедами, і не знаю чим.

Попри загрозу, деякі намагаються заробляти. Пан Роман з пересувною коптильнею продає копчене м’ясо. Він переселявся тричі та готується до четвертого разу.

Інші живуть у розтрощених хатах. Пані Зінаїда з чоловіком дивом вижили після влучання Шахеда. Вони вже втратили дім у Гуляйполі, де обстріл вбив доньку. Виїжджати не планують через малі пенсії:

Прилетів Шахед, влучив у асфальт… тут двері повилітали, вікна повилітали.

Знищення супермаркету АТБ стало ударом: через пряме влучання дронів магазин вигорів вщент, харчі обгорілі валяються на землі.

Хліб скрізь валяється, така картинка. Оно будинок напроти в людей, ні в кого немає вікон, — коментує місцевий.

Тепер мешканцям загрожують не лише обстріли, а й голод та холод: маленькі крамниці зачиняються.

Громада вперто тримається, але ситуація критична. Влада закликає до евакуації, особливо сімей з дітьми. Обстріли не припиняються, руйнуючи останнє, що лишилося від мирного життя.

