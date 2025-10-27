“Повільна смерть” Куп’янська: як місто виживає під щоденними обстрілами

Куп’янськ, місто на півночі Харківської області, стає символом трагедії українських прифронтових міст, які поступово руйнуються під тиском російської агресії.

Читай у матеріалі, як зараз виживає Куп’янськ, водночас повільно занепадаючи.

Куп’янськ: історія з початку повномасштабного вторгнення

Куп’янськ був окупований російськими військами в перші місяці повномасштабного вторгнення, але звільнений у вересні 2022 року майже без пошкоджень, коли ворог відступив до кордону. Однак з того часу Москва намагається повернути контроль, застосовуючи авіаційні та артилерійські удари.

Згідно з репортажем The Guardian, з квітня 2024 року російські сили просунулися поблизу міста. За словами мера Андрія Беседіна, який з червня базується в Харкові, ситуація у місті критична:

Росіяни намагаються захопити місто щодня. Вони вивісили прапори на околицях і стверджують, що взяли його, але воно залишається під українським контролем.

Нині в місті нічого не працює — немає газу, електрики, магазинів чи соціальних служб.

— Повільна смерть Куп’янська є метафорою для інших міст на передовій України, що перемелені зубами повільного комбайна російського насильства, — кажуть у виданні.

Евакуації з Куп’янська тривають щодня, однак багато жителів міста вагаються через фінансові проблеми. Любов Лобунець, 77-річна колишня медсестра, була евакуйована в серпні після удару по її п’ятиповерхівці:

Я не знаю, чи то була російська ракета чи бомба, але пожежа дійшла до мого поверху, і я не могла вийти через пошкоджені двері… За місяці перед від’їздом ще працювали кілька магазинів, але в останній місяць майже все закрилося. Усі соціальні служби евакуювалися.

Життя біля фронту без нічого: як виживають мешканці міста

Життя в Куп’янську — це постійна небезпека через широке використання дронів, що робить пересування, особливо на транспорті, ризикованим.

Капітан Цезар з 15 бригади зазначає:

З кінця липня росіяни почали використовувати газові труби для просування, але тепер усі виходи під нашим контролем. Ми не втратили жодної позиції з моменту прибуття і навіть маємо невеликі успіхи у відтисканні.

Він додає, що після українського контрнаступу 2023 року війна не рухається нікуди для обох сторін, а втрата Куп’янська як логістичного та залізничного хабу стала б стратегічним провалом.

Місто, колись оголошене містом-героєм президентом Володимиром Зеленським, нині ілюструє масовий відтік населення, колапс інфраструктури та патову війну.

