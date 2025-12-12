Видео Украина

Первыми поднимают наш флаг над освобожденными землями — День Сухопутных войск Украины

Богдана Макалюк, журналист сайта 12 декабря 2025, 08:40 2 мин.
день сухопутных войск

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь