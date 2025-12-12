Первыми поднимают наш флаг над освобожденными землями — День Сухопутных войск Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно демонстрируют свое мужество, отвагу, храбрость, мудрость и другие качества, присущие сильной армии. ВСУ состоят из разных родов войск и подразделений. И сегодня, 12 декабря, как и каждый год, отмечают День Сухопутных войск.

Сейчас все солдаты Сухопутных войск борются за независимость и свободу Украины, рискуя своей жизнью. Мы должны быть благодарны каждому воину и ценить их.

История Дня Сухопутных войск

Украинская армия была создана еще в 1991 году, но формирование именно Сухопутных войск произошло в 1996 году. Профессиональный праздник военнослужащих этих войск в 1997 году установил своим указом Леонид Кучма, выбрав дату 12 декабря.

По численности Сухопутные войска составляют около половины Вооруженных сил Украины. Территориально они делятся на Западное оперативное и Южное оперативное командование.

Сухопутные войска ВСУ состоят из:

механизированных и танковых войск;

ракетных войск и артиллерии;

армейской авиации;

войск связи;

инженерных войск;

войск радиоэлектронной борьбы;

частей и подразделений противовоздушной обороны;

специальных войск;

частей и учреждений технического и тылового обеспечения.

Приветствие с Днем Сухопутных войск в прозе

Поздравляем всех военных, служивших или продолжающих служить в Сухопутных войсках ВСУ. Пехотинцы — смелые люди, готовые взять на себя удар, отстаивать и защищать родную землю. Воины всех подразделений готовы сделать все для свободы Украины.

Спасибо каждому и каждой из вас! Пусть обходят вражеские пули, снаряды или осколки! Пусть все задачи будут четко продуманными, легкими и быстрыми в исполнении, работа с собратьями слаженной! Пусть каждый защитник вернется в свою семью!

Не будем забывать и чтим память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Слава Украине! Слава Сухопутным войскам!

