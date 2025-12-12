Першими підіймають наші прапори над звільненими землями — День Сухопутних військ України

Збройні сили України щодня демонструють свою мужність, відвагу, хоробрість, мудрість та інші якості, які притаманні сильній армії. ЗСУ складаються з різних родів військ та підрозділів. І сьогодні, 12 грудня, як і щороку, відзначають День Сухопутних військ.

Зараз усі солдати Сухопутних військ борються за незалежність і свободу України, ризикуючи своїм життям. Ми маємо бути вдячні кожному воїнові та цінувати їх.

Історія Дня Сухопутних військ

Українська армія була створена ще в 1991 році, але формування саме Сухопутних військ відбулося у 1996 році. Професійне свято військовослужбовців цих військ у 1997 році встановив своїм указом Леонід Кучма, вибравши дату 12 грудня.

За чисельністю Сухопутні війська становлять майже половину Збройних сил України. Територіально вони поділяються на Західне оперативне командування та Південне оперативне командування.

Сухопутні війська ЗСУ складаються з:

механізованих та танкових військ;

ракетних військ та артилерії;

армійської авіації;

військ зв’язку;

інженерних військ;

військ радіоелектронної боротьби;

частин та підрозділів протиповітряної оборони;

спеціальних військ;

частин та установ технічного та тилового забезпечення.

Привітання з Днем Сухопутних військ у прозі

Вітаємо усіх військових, які служили чи продовжують служити у Сухопутних військах ЗСУ. Піхотинці — сміливі люди, які готові взяти на себе удар, відстоювати й захищати рідну землю. Воїни усіх підрозділів готові зробити все для свободи України.

Дякуємо кожному й кожній з вас! Нехай оминають ворожі кулі, снаряди чи уламки! Хай усі завдання будуть чітко продуманими, легкими й швидкими у виконанні, робота з побратимами злагодженою! Нехай кожен захисник повернеться до своєї родини!

Не забуваймо і вшановуємо пам’ять тих, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Україні! Слава Сухопутним військам!

Збройні сили України змогли вразити світ своєю майстерністю у кількох вдалих контрнаступах. Раніше ми розповідали, як змінювалися ЗСУ за часи незалежності.

Головне фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Faceebok

