Из Гватемалы, Колумбии и не только: как мигранты со всего мира работают в Украине

В условиях дефицита рабочих рук украинские предприятия начали привлекать трудовых мигрантов из Колумбии, Индии, Пакистана и Бангладеша, хоть и небольшими группами. Бизнес не афиширует такие решения, опасаясь критики от украинцев, но утверждает, что без иностранцев кризис не преодолеть.

Правительство предлагает упростить легализацию, но эксперты прогнозируют, что массового притока мигрантов, как в Европе, не будет из-за низких зарплат — детали читай в материале.

Как мигранты работают в Украине и детали миграционной политики

По данным рекрутинговых компаний, запрос на трудоустройство иностранцев вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Рабочие руки нужны на производствах, в аграрном секторе и логистике, где дефицит составляет до трети потребности.

На некоторые позиции рабочих просто найти: например, мебельная фабрика в Закарпатье пыталась нанять 28 бангладешцев, но из-за бюрократии они не доехали.

Мигранты, уже работающие в Украине, удовлетворены условиями. Колумбийцы Миллер Пенья и Сантьяго Енао, а также приехавшие во Львов три месяца назад гватемалец Орландо Сантос хвалят стабильную работу, жилье и доплаты за переработку.

Была возможность приехать на работу в Украину через агентство. Предложили хорошие условия, стабильную работу. Экономическая ситуация в Колумбии сейчас сложна,

— говорит Миллер Пенья, бывший шеф-повар. Они общаются на испанском через переводчика, но учатся базовым украинским фразам.

Люди здесь совсем другие — вежливые, спокойные, никаких проблем ни на работе, ни на улице,

— добавляет Орландо Сантос.

Легализация одного иностранца стоит работодателю 60-160 тысяч гривен и длится 3-6 месяцев: виза, разрешение на работу, страхование, дорогостоящая. В этом году выдано 6700 разрешений — на 600 больше, чем в прошлом, но меньше, чем в довоенном 2021-м. Многие кандидаты получают отказ во въезде.

Втрое больше могло бы заехать точно… но мы не хотим перенасыщать рынок иностранцами

— объясняет Дмитрий Карпенко, эксперт по аутсорсингу.

Правительство направило в парламент законопроект об упрощении процедуры легализации и создании государственного онлайн-портала для вакансий и заявок от иностранцев. Однако массовой миграции не ожидается.

Единственное, что может предложить Украина для трудовых мигрантов — это труд, это постоянный труд,

— говорит Василий Воскобойник, глава Офиса миграционной политики. В Польше зарплаты вдвое выше, плюс соцпомощь.

Бизнес тестирует группы по 2-10 человек, но государство затягивает стратегию: какие мигранты нужны, сколько, в какие отрасли, как избежать конфликтов. Без этого несколько сот иностранцев ситуацию не спасут.

