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Протесты в Лос-Анджелесе: рейды полиции, беспорядки и ответы Трампа

Мария Дзюба, редактор сайта 11 июня 2025, 13:00
Протесты в Лос-Анджелесе: рейды полиции, беспорядки и ответы Трампа
Фото Getty Images

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