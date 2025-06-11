Протесты в Лос-Анджелесе: рейды полиции, беспорядки и ответы Трампа

С 6 июня Лос-Анджелес и близлежащие города охвачены протестами, спровоцированными иммиграционными рейдами.

Ситуация обостряется: по меньшей мере 10 человек арестованы, улицы превратились в арену столкновений, горят автомобили, поступают сообщения о мародерстве, а местный торговый центр оказался в огне.

Несколько человек получили ранения, в том числе британский фотограф и австралийская репортерша, в которых попали резиновые пули.

Войска Национальной гвардии: решение Трампа и сопротивление Калифорнии

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести войска Национальной гвардии в город для подавления беспорядков, несмотря на волю губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Этот шаг вызвал острую критику со стороны местных властей.

Мы видим в Лос-Анджелесе — это хаос, спровоцированный администрацией Трампа, — заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

В Сан-Франциско, где также продолжаются беспорядки, в воскресенье задержали около 60 человек, а трое полицейских получили ранения, как сообщила полиция.

Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури подчеркнул право каждого “мирно выражать свое мнение”, но при этом пообещал не допускать насилия и разрушительного поведения.

Почему протестуют: иммиграционные рейды ICE

Протесты начались во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE — федеральное агентство, которое выявляет нелегальных мигрантов, проводит аресты и депортации) на улицах Лос-Анджелеса.

В этом городе более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.

Ещё во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал массовые депортации нелегальных иммигрантов. За полгода с тех пор, как он стал президентом, количество арестов мигрантов, осуществленных ICE, значительно возросло.

В Белом доме заявили, что в последнее время “агрессивная толпа нападала на сотрудников ICE и агентов федеральных правоохранительных органов”, которые проводили депортацию в Лос-Анджелесе.

Телеканал CBS сообщал, что ICE в пятницу, 6 июня, проводила рейды в районе Вестлейк, а также в городе Парамоунт к югу от Лос-Анджелеса. По сообщениям, они задержали более сотни нелегальных иммигрантов.

Эпицентром протестов стало Федеральное здание в центре Лос-Анджелеса после сообщений о том, что задержанных якобы удерживают именно там.

Здание разрисовали граффити, а в полицию бросали различные предметы.

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Споры о реагировании: администрация Трампа против местных властей

Представители администрации Трампа заявили, что на иммиграционных агентов нападали, а местные правоохранительные органы “слишком медленно реагировали на ситуацию”.

— Ждать несколько часов, пока прибудет LAPD, или слушать, как они говорят нам, что не будут нас поддерживать, пока их сотрудник не окажется в опасной ситуации, — это просто нереально, когда происходит насилие, — заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в интервью CBS News.

В то же время, полиция Лос-Анджелеса заявила, что протесты были в основном мирными, а местные власти заверяли, что могут справиться с насилием своими силами.

Протестующие запускали фейерверки перед полицейскими машинами.

После этого Трамп отправил в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов Национальной гвардии. Он написал в соцсетях:

В ЛА все выглядит действительно плохо. ВВОДИТЕ ВОЙСКА!!!

Восстание против федерального правительства: правовые основания и мнения

Дональд Трамп обосновал ввод войск, заявив:

Протесты в Лос-Анджелесе являются восстанием против федерального правительства.

Он сослался на закон, согласно которому развертывание Национальной гвардии переходит на федеральный уровень в случае, если:

США подвергаются вторжению или угрожает вторжение со стороны иностранного государства;

происходит восстание или существует опасность восстания против правительства;

президент не может обеспечить выполнение законов США обычными силами.

Трамп также пригрозил привлечь Корпус морской пехоты для реагирования на протесты. Однако Хосе Баррера, вице-президент Лиги латиноамериканских граждан США, считает, что необходимости в привлечении войск не было, ведь в Лос-Анджелесе уже работают 17 000 полицейских.

Баррера в интервью BBC выразил мнение, что Белый дом стремится “спровоцировать гражданские беспорядки” в Лос-Анджелесе. Он отметил, что к насильственным действиям причастны лишь отдельные лица, тогда как большинство протестует мирно.

По его словам, значительная часть города продолжает жить “в обычном режиме”.

Мэр Сан-Франциско Лури отметил, что протест сейчас угасает. Он также раскритиковал рейды против мигрантов.

Попытки нацелиться на членов нашей иммигрантской общины, которые вносят вклад в развитие города, поддерживают экономику и воспитывают здесь свои семьи, делают наш город менее безопасным.

Ранее мы рассказывали, что украинцы в Лос-Анджелесе объединяются для оказания помощи местным общинам. Как украинские волонтеры в США поддерживают американцев — читайте в нашем материале.

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