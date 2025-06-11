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Протести в Лос-Анджелесі: рейди поліції, заворушення та відповідь Трампа

Марія Дзюба, редакторка сайту 11 Червня 2025, 13:00
Протести в Лос-Анджелесі: рейди поліції, заворушення та відповідь Трампа
Фото Getty Images

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