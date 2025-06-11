Протести в Лос-Анджелесі: рейди поліції, заворушення та відповідь Трампа

З 6 червня Лос-Анджелес та навколишні міста охоплені протестами, спровокованими імміграційними рейдами.

Ситуація загострюється: щонайменше 10 людей заарештовано, вулиці перетворилися на арену зіткнень, горять автомобілі, є повідомлення про мародерство, а місцевий торговий центр опинився у вогні.

Кілька людей отримали поранення, зокрема британський фотограф та австралійська репортерка, у яких влучили гумові кулі.

Війська Національної гвардії: рішення Трампа та опір Каліфорнії

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення ввести війська Національної гвардії до міста для придушення заворушень, попри волю губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома.

Цей крок викликав гостру критику з боку місцевої влади.

Ми бачимо в Лос-Анджелесі — це хаос, спровокований адміністрацією Трампа, — заявила очільниця міста Лос-Анджелес Карен Басс.

У Сан-Франциско, де також тривають заворушення, у неділю затримали близько 60 людей, а троє поліціянтів дістали поранення, як повідомила поліція.

Мер Сан-Франциско Даніель Лурі наголосив на праві кожного “мирно висловлювати свою думку”, водночас пообіцявши не допускати насильства та руйнівної поведінки.

Чому протестують: імміграційні рейди ICE

Протести почалися після серії рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE — федеральне агентство, яке виявляє нелегальних мігрантів та проводить арешти й депортації) у Лос-Анджелесі.

У цьому місті понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.

Ще під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв масові депортації нелегальних іммігрантів. За півроку його президентства кількість арештів мігрантів, здійснених ICE, значно зросла.

У Білому домі стверджують, що останнім часом “агресивний натовп нападав на співробітників ICE та агентів федеральних правоохоронних органів”, які проводили депортації в Лос-Анджелесі.

Телеканал CBS — повідомляв, що ICE проводила рейди в районі Вестлейк та місті Парамаунт 6 червня, затримавши понад сотню нелегальних іммігрантів.

Епіцентром протестів стала Федеральна будівля в центрі Лос-Анджелеса після повідомлень, що затриманих нібито утримують саме там.

Будівлю розмалювали графіті, а в поліцію кидали різні предмети.

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Суперечки щодо реагування: адміністрація Трампа проти місцевої влади

Представники адміністрації Трампа заявили, що на імміграційних агентів нападали, а місцеві правоохоронні органи “надто повільно реагували на ситуацію”.

— Чекати кілька годин, поки прибуде LAPD, або слухати, як вони кажуть нам, що не будуть нас підтримувати, поки їх співробітник не опиниться в небезпечній ситуації, — це просто нереально, коли відбувається насильство, — заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем в інтерв’ю CBS News.

Водночас, поліція Лос-Анджелеса заявила, що протести були в основному мирними, а місцева влада запевняла, що може впоратися з насильством своїми силами.

Протестувальники запускали феєрверки перед поліцейськими машинами.

Після цього Трамп відправив до Лос-Анджелеса 2 тис. бійців Національної гвардії. Він написав у соцмережах:

У ЛА все виглядає справді погано. ВВОДЬТЕ ВІЙСЬКА!!!

Повстання проти федерального уряду: правові підстави та думки

Дональд Трамп обґрунтував введення військ, заявивши:

Протести у Лос-Анджелесі є повстанням проти федерального уряду.

Він послався на закон, який дозволяє залучати Національну гвардію на федеральному рівні у випадках:

вторгнення або загрози вторгнення з боку іноземної держави;

повстання або існує небезпека повстання проти уряду;

президент не може забезпечити виконання законів США звичайними силами.

Трамп також пригрозив залучити Корпус морської піхоти для реагування на протести. Однак, Хосе Баррера, віцепрезидент Ліги латиноамериканських громадян США, вважає, що потреби у залученні військ не було, адже в Лос-Анджелесі вже працюють 17 000 поліціянтів.

Баррера в інтерв’ю BBC висловив думку, що Білий дім прагне “спровокувати громадянські заворушення” у Лос-Анджелесі. Він зазначив, що до насильницьких дій причетні лише окремі особи, тоді як більшість протестує мирно.

За його словами, значна частина міста продовжує жити “у звичному режимі”.

Мер Сан-Франциско Лурі зазначив, що протест наразі згасає. Він також розкритикував рейди проти мігрантів.

Спроби націлитись на членів нашої іммігрантської спільноти, які роблять внесок у розвиток міста, підтримують економіку та виховують тут свої родини, роблять наше місто менш безпечним.

Раніше ми розповідали, що українці в Лос-Анджелесі об’єднуються для надання допомоги місцевим громадам. Як українські волонтери в США підтримують американців — читай в нашому матеріалі.

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