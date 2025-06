Конфлікт Дональда Трампа та Ілона Маска: з чого все почалося і які ризики для США

Від кохання до ненависті — один крок… А від міцної дружби президента США Дональда Трампа з мільярдером Ілоном Маском до ворогування — 137 днів. Саме стільки пройшло від інавгурації Трампа до привселюдного скандалу з Маском.

Розповідаємо, чому розпочався конфлікт Трампа і Маска, які цікаві подробиці з нього вийшли, і чим може загрожувати ворожнеча президента США і мільярдера?

Конфлікт Маска з Трампом: з чого все почалося

5 червня 2025 року всі, хто мали доступ до Мережі, точно бачили сварку Дональда Трампа з Ілоном Маском. Вона наростала поступово, доки не стала відвертим переходом на особистості та поливанням брудом.

Під час виборчої кампанії та перших днів президентства Трампа стало очевидно, що Ілон Маск займає одну з ключових позицій не тільки серед друзів та соратників Трампа, а й в американському уряді. Бізнесмен отримав майже необмежену владу: став очільником DOGE, розпочав скорочення державних посадовців та коштів, робив різкі заяви та з’являвся на офіційних заходах.

Тривала вседозволеність недовго. Трохи більше як за три місяці Ілон Маск вирішив більше не брати участі у політиці США. Та незабаром дружба перетвориться на ворожнечу.

Усе почалося з податкового законопроекту Дональда Трампа. Законопроект загрожує збільшити дефіцит держбюджету США на кілька трильйонів доларів. Про це став активно говорити Маск, звинувативши Трампа в тому, що він обіцяв навпаки — скорочувати бюджет. Ось кілька твітів на тему:

Слід розробити новий законопроект про витрати, який не призведе до значного збільшення дефіциту та збільшення стелі боргу на 5 трильйонів доларів! Цей законопроект про витрати містить найбільше збільшення стелі боргу в історії США! Це законопроект про боргове рабство.

У випадку ухвалення законопроекту всі рішення Маска у DOGE зникнуть, а ще він матиме значні втрати, адже у документі йдеться про скорочення податкових пільг на електроавтомобілі. Це прямий удар по Tesla, що належить Маску.

Американські журналісти припускають, що конфлікт Трампа і Маска спровокувало і те, що Маск не зміг бути в уряді США як спецпосланець. А також те, що його Starlink не використовуватимуть для авіації США. До всього в уряді не підтримали кандидатів, яких лобіював мільярдер.

Сварка Трампа і Маска: перехід на особистості

Ілон Маск першим перейшов кордон і назвав податковий законопроект, який лобіює Трамп, мерзенною гидотою.

Потік не завершився, і Маск додав, що без нього Трамп не виграв би виборів, назвав президента США невдячним. Після цього акції компаній Маска почали стрімке падіння. Конфлікт, що тільки назрівав, зачепив і Трамп-коїн.

Дональд Трамп не лишив образи без відповіді, і заявив, що давно пора було скоротити державні субсидії та урядові контракти Ілона Маска. І додав, що його електромобілі нікому не потрібні.

Потім Ілон Маск заявив, що Трамп не розсекречує документи справи Епштайна, бо сам фігурує у злочинах про сексуальне рабство. Невдовзі, коли новина розлетілася світом, Ілон Маск видалив цей твіт. Та ми його зберегли.

За інформацією від людей, близьких до Трампа, президент США назвав Ілона Маска завзятим наркоманом. А Маск, у відповідь, хоче “насолити” республіканцям і створити іншу партію.

Чим загрожує конфлікт Трампа і Маска

Сутичка Трампа і Маска через податковий законопроект зрозуміла — мільярдеру не подобається ймовірність втратити свої кошти, тож він атакує уряд і лобіює свої інтереси та бізнес.

Однак важча сторона сварки полягає у тому, що це найбагатша людина на планеті і президент найсильнішої країни світу. Обидва мають значні ресурси для маніпуляцій та тиску. А також обидва почали погрожувати одне одному.

Ця розбіжність поглядів може загрожувати не лише США, а й іншим країнам світу. Зокрема Трамп пригрозив розірванням мільярдних контрактів із Маском — проте деякі послуги може надавати лише він. Є високі ризики, що Америка втратить більше, ніж здобуде.

Видання Politico ділиться, що майбутнє стосунків Трампа і Маска — невизначене. Хоча більшість політиків США переконані, що законопроект буде ухвалено. В інтерв’ю NBC News Трамп заявив, що припускає, що їхні стосунки з Маском зіпсовані, і він не хотів би їх поновлювати. Більшість республіканців зайняли бік президента.

Я думаю, що це дуже погано, бо він дуже нешанобливий. Не можна виявляти неповагу до посади президента, — додав Трамп.

Іноземні видання одноголосно стверджують, якими б не були подальші дії обидвох, програє тільки демократія.

