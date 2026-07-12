Стиль життя

Малюка визнали померлим, а через шість годин знайшли живим: шокуючий випадок у США

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Липня 2026, 16:00 2 хв.
итину після утоплення оголосили мертвою: через кілька годин сталося неймовірне
Фото Pexels

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