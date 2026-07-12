Малюка визнали померлим, а через шість годин знайшли живим: шокуючий випадок у США

У штаті Аризона стався випадок, який шокував медиків і правоохоронців. 18-місячного Вінсента Лоренцо Фіордиліно після майже утоплення лікарі офіційно оголосили померлим, однак майже через шість годин дитину виявили живою у лікарняному морзі. Про це пише NBC News.

Малюка знайшли у басейні без свідомості

Трагедія сталася 8 лютого. Близько 17:38 до служби 911 надійшов виклик про дитину, яку знайшли обличчям вниз у сімейному басейні. Родичі до прибуття медиків намагалися самостійно провести серцево-легеневу реанімацію.

Хлопчика терміново доправили до медичного центру Mercy Gilbert, де лікарі продовжили реанімаційні заходи.

Лікар оголосив дитину померлою

За даними поліцейського звіту, о 18:20 лікар офіційно констатував смерть дитини та попросив присутніх вшанувати її хвилиною мовчання.

Втім, батьки хлопчика та поліцейські, які перебували у відділенні невідкладної допомоги, звернули увагу, що після оголошення смерті дитина ще робила окремі вдихи. Медики пояснили це так званим агональним диханням, яке інколи спостерігається після зупинки серця.

Попри це хлопчика перевезли до холодильної кімнати лікарняного моргу. Близько 23:52 співробітники судово-медичної служби, які прибули забрати тіло, помітили, що хлопчик дихає. Після цього сім’ю негайно повідомили, а дитину терміново евакуювали гелікоптером до Дитячої лікарні Фінікса.

За інформацією поліції, хлопчик вижив і згодом був виписаний із лікарні. Водночас, за словами рідних, він потребує тривалого лікування, постійного медичного нагляду та реабілітації.

Розпочато одразу кілька розслідувань

Обставини інциденту нині перевіряють правоохоронці та прокуратура округу Марікопа. Поліція також рекомендувала висунути батькам обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною. У матеріалах слідства зазначається, що обоє зізналися у вживанні марихуани в день трагедії, а слідчі припускають, що це могло вплинути на їхню здатність контролювати ситуацію.

Окреме внутрішнє розслідування проводить і медичний центр Mercy Gilbert. У лікарні підтвердили факт перевірки, однак її результати поки не оприлюднюють. Також не повідомляється, чи продовжує працювати лікар, який констатував смерть дитини.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, а остаточне рішення щодо можливої відповідальності медиків і батьків буде ухвалене після завершення розслідування.

Тим часом в Україні також стався резонансний випадок із новонародженою дитиною — в Одесі жінка викинула немовля.

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