У Харкові 40-річну жінку підозрюють в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті трирічного хлопчика. Деталі страшного інциденту читай у матеріалі.

У Харкові загинув 3-річний хлопчик: мачуху підозрюють у злочині

За даними Офісу Генпрокурора, інцидент стався на початку жовтня 2025 року. Дитина, після смерті рідної матері, проживала з батьком, мачухою та її малолітньою донькою. Батько, працюючи майже цілодобово в реабілітаційному центрі, доручив догляд за сином підозрюваній.

Під час конфлікту жінка завдала хлопчику численних ударів руками та ногами по голові й обличчю, від чого той знепритомнів. Щоб приховати злочин, вона викликала швидку, стверджуючи, що дитина впала у ванній.

Сусіди чули крики, плач і лайку з квартири. Медики госпіталізували хлопчика, але за кілька днів він помер, не приходячи до тями. Експертиза спростувала версію падіння, підтвердивши насильницькі травми.

Прокурори повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України: умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть малолітньої дитини. За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу. Однак відповідно до ст. 62 Конституції, підозрювана вважається невинуватою до вироку суду.

Цей випадок підкреслює необхідність посилення соціального контролю: регулярних перевірок сімей у ризику, психологічної підтримки та жорсткіших санкцій.

