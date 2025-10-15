В Харькове 40-летнюю женщину подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть трехлетнего мальчика. Детали страшного инцидента читай в материале.

В Харькове погиб 3-летний мальчик: мачеху подозревают в преступлении

По данным Офиса Генпрокурора, инцидент произошел в начале октября 2025 года. Ребенок проживал с отцом, мачехой и ее малолетней дочерью после смерти родной матери. Отец, работая почти круглосуточно в реабилитационном центре, поручил уход за сыном подозреваемой.

Во время конфликта женщина нанесла мальчику многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу, от чего тот потерял сознание. Чтобы скрыть преступление, она вызвала скорую, утверждая, что ребенок упал в ванной.

Соседи слышали крики, плач и ругань из квартиры. Медики госпитализировали мальчика, но через несколько дней он умер, не приходя в сознание. Экспертиза опровергла версию падения, подтвердив насильственные травмы.

Прокуроры сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК Украины: умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть малолетнего ребенка. По ходатайству прокуратуры суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права на залог. Однако в соответствии со ст. 62 Конституции, подозреваемая считается невиновной до приговора суда.

Этот случай подчеркивает необходимость усиления социального контроля: регулярных проверок семей в риске, психологической поддержки и более жестких санкций.

