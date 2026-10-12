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Зеленский о выборах: Необходимы 60 дней перемирия для организации голосования

Марина Слизовская, редактор сайта 12 октября 2026, 15:36 3 мин.
Зеленский о выборах
Фото Сайт президента Украины

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