Зеленский о выборах: Необходимы 60 дней перемирия для организации голосования

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы в Украине при условии полного прекращения огня минимум на 60 дней.

Об этом Зеленский сказал в интервью ABC News, а также повторил на открытой беседе Варшавского форума безопасности, передает Укринформ.

Зеленский о выборах во время войны

Зеленский заявил о готовности работать вместе с парламентом над изменением законодательства по проведению выборов во время войны. Условием для этого является полное прекращение огня со стороны российской армии не менее 60 дней.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным об ослаблении санкций по экспорту дизельного горючего. Это произошло вскоре после того, как президент США подписал закон, наоборот усиливавший санкции против стран за поддержку энергетической торговли с Россией.

Неожиданное решение президента США спровоцировало критику как со стороны Украины, так и в самом Вашингтоне.

— Подарки Путину не сработают для мира и не принесут какую-либо пользу для цивилизованного мира. Россия “отблагодарит” за дизель дальнейшим террором и подлостями. Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате, — говорится в заявлении Зеленского.

Трамп в свою очередь заявил журналистам, что Зеленский “хочет создать проблемы для мира” из-за атак на нефтеперерабатывающую отрасль РФ. Также он снова призвал провести президентские выборы в Украине.

В ответ на это Зеленский отметил в интервью ABC News, что кроме того, что выборы во время войны противоречат законодательству, Украина также не имеет инфраструктуры, которая позволила бы в текущих условиях провести голосование.

По мнению Зеленского, Трамп должен договориться с Путиным о минимум 60 днях перемирия для того, чтобы Киев имел возможность организовать президентские выборы.

— Если президент Трамп действительно хочет, чтобы во время выборов произошли какие-то изменения – я также сообщил об этом его команде – пожалуйста, скажите Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня. 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы к любому выбору нашего народа, именно украинского народа, – отметил глава Украины.

На Варшавском форуме безопасности Зеленский добавил, что в случае реального прекращения обстрелов, он готов работать с Верховной Радой по организации будущего избирательного процесса.

По словам президента, необходимо внесение изменений в украинское законодательство, чтобы как можно быстрее провести выборы в стране во время войны.

РФ отклонила предложение Зеленского

Тем временем российские власти сегодня, 12 октября, заявили об отклонении предложения по 60 дням перемирия для проведения выборов в Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что РФ хочет “долгосрочного мирного соглашения”, а не временного прекращения огня, передает Reuters.

— В Кремле и президент Путин, и должностные лица других уровней не раз заявляли, что мы не хотим прекращения огня. Мы хотим долгосрочного мира и готовы сделать все возможное для его достижения, – заявил Песков.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал ожидаемые для Украины вызовы в случае проведения выборов во время войны.

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