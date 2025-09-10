Украинская мечта за тысячу миль: история 16-летней беженки в Швейцарии

Война в Украине изменила жизнь миллионов детей, заставив их покинуть родные дома и искать убежище за границей.
По данным UNICEF, более 1,8 миллиона украинских детей стали беженцами. Это не просто статистика, а тысячи личных драм, одной из которых является история 16-летней Софии Огагифо, которая уже три года строит новую жизнь в Швейцарии.
Три года назад обычная жизнь украинского подростка — с уроками, друзьями и мечтами о будущем — резко оборвалась. Полномасштабное вторжение России заставило Софию и её семью принять одно из самых тяжёлых решений в жизни.
Мы надеялись остаться в Украине как можно дольше, держась за последнюю надежду, что всё изменится, — вспоминает девушка.
Однако постоянные обстрелы вынудили их эвакуироваться, оставив позади всё привычное.
Путь к адаптации
Первый месяц в новой стране был особенно трудным. Преодолев более тысячи миль, семья добралась до Швейцарии, но физическое расстояние не уменьшило душевной боли.
Я постоянно плакала, не разговаривала с семьёй, просто сидела дома. Это было ужасно, — делится София.
Её эмоциональная изоляция усиливалась необходимостью адаптироваться к совершенно новому миру: от незнакомого языка и обычаев до иного ритма жизни.
В новой школе София столкнулась с дополнительными трудностями — буллингом. Её украинское происхождение, незнание местных традиций и статус беженки стали поводом для насмешек со стороны некоторых одноклассников.
Некоторые дети смеялись над тем, как я говорю, — вспоминает она.
Это чувство изоляции и унижения является, к сожалению, распространённой проблемой для украинских детей-беженцев в Европе, что усугубляет их психологические травмы.
Поддержка Родины на расстоянии
Несмотря на все испытания, София не потеряла связи с Украиной. Она нашла невероятную внутреннюю силу и поддержку у учителей и школьных психологов.
Более того, она сама стала активной участницей поддержки родной страны. Для школьного проекта девушка создала детальный макет легендарного самолёта Мрія.
Позже этот макет был выставлен на аукцион. При поддержке БФ Голоса детей и компании Sky Up София объявила сбор средств на помощь украинским детям.
В Швейцарии у меня всё ещё есть возможность поддерживать свою страну, — говорит она, показывая, что расстояние не является преградой для помощи.
Сегодня София завершила последний год обучения в школе. Её история — это пример того, как личную боль можно превратить в цель, которая даёт надежду. Она планирует поступить в университет, чтобы изучать психологию.
Я хочу помогать людям, которые пережили травмы, подобные моим, — объясняет свой выбор девушка.
Это решение свидетельствует о её глубоком понимании того, что травма может стать источником силы, а собственный опыт — указателем для помощи другим.
София Огагифо — одна из миллионов украинских подростков, которые сегодня живут за границей, но её история уникальна. Она сочетает в себе боль утраты, вызовы адаптации, невероятную стойкость и настоящую преданность своей родине.
Её пример показывает, что украинская мечта жива и продолжает вдохновлять, даже за тысячи миль от дома.
Автор материала: Ольга Ерохина, БФ Голоси дітей
