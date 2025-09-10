Украинская мечта за тысячу миль: история 16-летней беженки в Швейцарии

Война в Украине изменила жизнь миллионов детей, заставив их покинуть родные дома и искать убежище за границей.

По данным UNICEF, более 1,8 миллиона украинских детей стали беженцами. Это не просто статистика, а тысячи личных драм, одной из которых является история 16-летней Софии Огагифо, которая уже три года строит новую жизнь в Швейцарии.

Три года назад обычная жизнь украинского подростка — с уроками, друзьями и мечтами о будущем — резко оборвалась. Полномасштабное вторжение России заставило Софию и её семью принять одно из самых тяжёлых решений в жизни.

Мы надеялись остаться в Украине как можно дольше, держась за последнюю надежду, что всё изменится, — вспоминает девушка.

Однако постоянные обстрелы вынудили их эвакуироваться, оставив позади всё привычное.

Путь к адаптации

Первый месяц в новой стране был особенно трудным. Преодолев более тысячи миль, семья добралась до Швейцарии, но физическое расстояние не уменьшило душевной боли.

Я постоянно плакала, не разговаривала с семьёй, просто сидела дома. Это было ужасно, — делится София.

Её эмоциональная изоляция усиливалась необходимостью адаптироваться к совершенно новому миру: от незнакомого языка и обычаев до иного ритма жизни.

В новой школе София столкнулась с дополнительными трудностями — буллингом. Её украинское происхождение, незнание местных традиций и статус беженки стали поводом для насмешек со стороны некоторых одноклассников.

Некоторые дети смеялись над тем, как я говорю, — вспоминает она.

Это чувство изоляции и унижения является, к сожалению, распространённой проблемой для украинских детей-беженцев в Европе, что усугубляет их психологические травмы.

Поддержка Родины на расстоянии

Несмотря на все испытания, София не потеряла связи с Украиной. Она нашла невероятную внутреннюю силу и поддержку у учителей и школьных психологов.

Более того, она сама стала активной участницей поддержки родной страны. Для школьного проекта девушка создала детальный макет легендарного самолёта Мрія.

Украинская мечта за тысячу миль: история 16-летней беженки в Швейцарии / 2 Фотографии

Позже этот макет был выставлен на аукцион. При поддержке БФ Голоса детей и компании Sky Up София объявила сбор средств на помощь украинским детям.

В Швейцарии у меня всё ещё есть возможность поддерживать свою страну, — говорит она, показывая, что расстояние не является преградой для помощи.

Сегодня София завершила последний год обучения в школе. Её история — это пример того, как личную боль можно превратить в цель, которая даёт надежду. Она планирует поступить в университет, чтобы изучать психологию.

Я хочу помогать людям, которые пережили травмы, подобные моим, — объясняет свой выбор девушка.

Это решение свидетельствует о её глубоком понимании того, что травма может стать источником силы, а собственный опыт — указателем для помощи другим.

София Огагифо — одна из миллионов украинских подростков, которые сегодня живут за границей, но её история уникальна. Она сочетает в себе боль утраты, вызовы адаптации, невероятную стойкость и настоящую преданность своей родине.

Её пример показывает, что украинская мечта жива и продолжает вдохновлять, даже за тысячи миль от дома.

Автор материала: Ольга Ерохина, БФ Голоси дітей

Ранее мы рассказывали, в какие страны ЕС лучше всего выезжать беженцам из Украины, а также об условиях въезда и преимуществах каждой страны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!