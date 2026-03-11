Для тебя Новости

Условия станут жестче: в ЕС обсуждают новый статус для украинцев после марта 2027

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 11 марта 2026, 17:10 3 мин.
беженцы в ес 2027
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь