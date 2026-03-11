Условия станут жестче: в ЕС обсуждают новый статус для украинцев после марта 2027

Пятый год полномасштабной войны становится решающим моментом для более чем четырех миллионов украинцев, нашедших убежище в странах Европейского Союза.

Срок действия Директивы о временной защите, ставшей беспрецедентным бюрократическим спасательным кругом в 2022 году, по прогнозам европейских лидеров, завершится в марте 2027 года.

Позиция Брюсселя пока однозначна: пяти лет временности достаточно, и теперь пора переходить к стратегическим решениям. Это означает, что украинцам, которые планируют оставаться за границей, придется менять свой юридический статус на общие национальные разрешения, основанные на трудоустройстве, обучении или семейных обстоятельствах.

Более жесткие условия: в ЕС будут менять подход к украинским мигрантам

Как отмечает BBC, переговоры о будущем статусе украинцев в ЕС стартовали, и хотя единый план Б еще не утвержден, основной тренд направлен на постепенное сворачивание специальных льгот. В Германии, где находится около четверти всех мигрантов, уже сейчас призывают самостоятельно оформлять рабочие визы или голубые карты, не дожидаясь дедлайна.

При этом условия пребывания ужесточаются: обсуждается сокращение социальных выплат Bürgergeld и ужесточение требований к знанию языка и соответствия квалификации. Похожая ситуация наблюдается и в Польше, где правительство пытается уравнять права украинцев с другими иностранцами, увязывая социальную помощь на детей с обязательным посещением местных школ и официальным трудоустройством родителей.

Чехия, которая занимает первое место по количеству беженцев по отношению к собственному населению, ввела достаточно высокий имущественный порог для получения разрешения на долгосрочное проживание, что заставляет украинцев активнее бороться за финансовую самостоятельность.

В то же время, в Дании и Норвегии звучат предложения ограничивать защиту для вновь прибывших из регионов Украины, которые считаются менее пострадавшими от боевых действий.

Такой прагматичный подход европейских правительств объясняется не только экономией бюджетов, но и огромным вкладом украинцев в европейский ВВП, который, например, в Польше уже составляет почти 3%. Европа заинтересована в работающих мигрантах, но все меньше готова поддерживать тех, кто остается вне рынка труда.

Настроения среди самих украинцев также претерпели трансформации: по данным последних исследований, только 43% респондентов рассматривают вариант возвращения домой, тогда как 17% уже уверены, что останутся за границей навсегда.

Это создает серьезный демографический вызов для Украины, поскольку невозврат миллионов людей может стоить экономике до 10% ВВП ежегодно. ЕС планирует инвестировать в программы добровольного возвращения, но не через прямые выплаты беженцам, а через восстановление инфраструктуры и поддержку местных общин в Украине.

Ключевым фактором, который мог бы изменить ситуацию, эксперты называют экономическую перспективу внутри страны и ускоренное вступление в ЕС, что обеспечило бы украинцам право на свободное передвижение и труд без привязки к статусу беженца.

