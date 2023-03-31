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Годовщина освобождения Бучи и Ирпеня от российских захватчиков — голоса свидетелей оккупации о пережитом

Елена Яковлева, редактор сайта 31 марта 2023, 12:30
Річниця звільнення Бучі та Ірпеня від російської окупації
Фото: Getty Images

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