Годовщина освобождения Бучи и Ирпеня от российских захватчиков — голоса свидетелей оккупации о пережитом

Когда-то Бучанский район привлекал украинцев своим уютом, спокойствием, хвойными лесами и близостью к столице.

Однако после российской оккупации в феврале-марте 2022 года маленькие городки Буча, Ирпень и другие стали символами зверских военных преступлений захватчиков и несокрушимости украинского народа.

Фотографии, сделанные после деоккупации этого района ровно год назад, разлетелись по всему миру и шокировали последствиями разрушений, телами жестоко убитых и замученных мирных людей.

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Сложнее всего поверить в этот ужас было тем, кто непосредственно жил там и знал когда-то цветущие и современные города, превратившиеся в пепелище. Их голоса теперь кричат на весь мир о том, что сделали с их судьбами россияне.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня рассказал в цифрах, что означала оккупация Бучанского района для украинцев.

Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 — детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток.

9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных, — написал он.

А издание Украинская правда. Жизнь собрала истории реальных людей, которые скрываются за этой статистикой. Они рассказали, что им пришлось пережить год назад и как их жизнь изменилась после этого.

Расстрел авто во время эвакуации из Бучи

Евгения Бобрик вместе с мужем, дочерью и соседями в начале полномасштабной войны некоторое время сидели в подвале, а затем решились выехать из Бучи на двух автомобилях.

При попытке эвакуации автомобили были расстреляны россиянами. Люди чудом выжили, хотя одна женщина была ранена. Украинцы снова вернулись в подвал. Но не на долго.

Евгения с ребенком все же смогла уехать в Польшу, хотя все документы сгорели в машине. Семью пропустили на границе благодаря тому, что у женщины остались фотографии своего паспорта в телефоне.

Но не все так просто. За год восстановить свои документы так и не удалось, из-за чего в Польше возникли проблемы. Тогда Евгения решила поучаствовать в британской программе временной защиты для беженцев.

Два месяца ждали визу. Это были бумажки с нашими с дочерью фото и подписью, что ждут нас в Британии. Мы поехали в Бельгию к друзьям, куда за нами приехал спонсор из Британии. Из нас троих паспорт был только у собаки, — вспоминает женщина.

В Британии дочь Евгении взяли в приватную католическую школу, а женщина нашла возможность восстановить сгоревшие документы.

Через несколько дней она их получит и планирует вернуться в Украину уже летом. Ведь дома в Буче ее и ребенка ждет муж.

За это время он смог отремонтировать свой дом, над которым разорвался Град — поменял выбитые окна и залепил дыры в крыше. Но самое главное — смог избавиться от российского духа, ведь во время оккупации они успели там побывать, украсть мужские футболки, носки и чашки, а также выпить крепкий алкоголь.

Евгения не представляет, что будет чувствовать, когда окажется в том месте, где чуть не погибла со своей семьей. Но она уверена, что снова привыкнет к жизни с постоянными воздушными тревогами.

Ведь есть еще одна мотивация — подать заявление в полицию об обстреле своего авто россиянами, чтобы идентифицировать и наказать преступников.

Спасение животных из обстрелянного Ирпеня

Анастасия Тихая вместе с мужем — зооактивисты и волонтеры. В феврале 2022 года их фото разлетелось по западным СМИ — хрупкая девушка держит вокруг себя собак, в том числе на инвалидных колясках, и эвакуирует их из обожженного Ирпеня под обстрелами.

Этот образ сейчас встречается на картинах и марках. Сама же Анастасия считает, что только чудом ей с мужем удалось спасти четверолапых.

Я сейчас вспоминаю эти события и понимаю, насколько это было трудно. И насколько нам повезло, что мы не встретили оккупантов, что нас не пристрелили, — говорит она.

Но пара на этом не остановилась. Волонтеры еженедельно возвращались в Ирпень, искали собак, которых потеряли во время эвакуации, и привозили корм для бездомных животных.

А еще Настя открыла в Ирпене приют-хоспис, где живут 57 собак и 15 кошек. Преимущественно это животные, которых не хотят забирать в семьи — с инвалидностью, онкологией и другими болезнями. Приют постоянно пополняется, ведь военные привозят туда также животных с фронта.

Что касается жизни супругов, то сразу после освобождения Ирпеня Настя и Артур вернулись домой. Им повезло, потому что их жилье почти не было повреждено.

На самом деле, если вы приедете в Ирпень, вы даже не поверите, что здесь была война. Весной прошлого было много разрушений, а сейчас все восстанавливается и модернизируется.

Ирпень — прекрасный современный город, мне очень приятно находиться в нем, — делится девушка.

Украинцы — без сомнений смелая нация. Еще одним подтверждением этому является история супругов, оборонявших Бучу.

И это при том, что мужчина был на костылях, потому что в феврале до полномасштабного вторжения как раз сломал ногу! Читай эту удивительную историю о стойкости наших людей.

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