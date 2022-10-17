Рассказы

Он был на костылях, но вместе с женой уничтожал оккупантов — история супругов, вставших на оборону Бучи

Кристина Величанская 17 октября 2022, 15:00
Історія подружжя з Бучі, які обороняли Бучу

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