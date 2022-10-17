Он был на костылях, но вместе с женой уничтожал оккупантов — история супругов, вставших на оборону Бучи

Эта история о семье из Бучи, которая вела бой с российскими захватчиками из своего дома. Юрий — преподаватель военного института, Зоя — переселенка из Луганской области.

Когда началась война, единодушно решили — детей отправляют в безопасное место, а сами остаются, чтобы держать оборону. Но было одно “но”… Мужчина был на костылях, потому что в феврале сломал ногу и приходил в себя дома после операции.

Из окна стреляли по россиянам, пока еще не было полной оккупации. Ездили к разбитым колоннам, чтобы получить трофейное оружие. Но за это поплатились — их дом войска РФ уничтожили, оставив одни стены.

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Своих курсантов Юрий учит самому важному, по специальности он — разведчик-диверсант. С 2014 года был на войне и готовил разведчиков, уже через два года ему поступило предложение стать преподавателем.

Семья хорошо слышала, как россияне высаживались на Гостомельском аэродроме. У них было время выехать, но отправили только детей. Те уговаривали Зою уехать с ними, но женщина твердо решила остаться.

Война догоняет ее второй раз, но на этот раз они с мужем начали готовиться к обороне.

— Первые несколько дней мы делали запись добровольцев, у нас было около 20 человек. 26 февраля у нас уже было более 200 человек, — рассказывает Юрий об общественной организации Бучанська варта.

Именно ее участники первыми встретили врага на улицах города. В первом бою были подбиты две бронированные машины, защитники смогли выиграть время, чтобы ВСУ встретили вражескую колонну.

Но без оружия вести оборону города было сложно, пришлось добывать его самостоятельно.

— Когда разбили колонну, я уехала с мужем грузить снаряды, гранаты в машину, — вспоминает Зоя.

Свои запасы они хранили дома, в арсенале Юрия оказалась даже противотанковая управляемая ракета NLAW. Позиции стрельбы мужчина обустраивал со второго этажа дома, тогда хорошо видны были ближние дороги.

Еще в мирное время Юрий учил стрелять жену на полигонах, но тогда просил сидеть рядом и заряжать патроны.

Когда российские военные полностью оккупировали Бучу, началась охота на ее защитников. Тогда оккупанты расстреляли машину супругов возле дома. Враг понял, что пара выжила, поэтому с БМП начал безжалостно уничтожать их дом. Пришлось спасаться через окна.

Чтобы сохранить жизнь, пришлось выходить из Бучи по отдельности. Зоя поехала с эвакуационной колонной, Юрий с поломанной ногой добрался до наших позиций в Горенке.

Супруги мечтают восстановить свое жилье, до зимы хотя бы отстроить стены, крышу и установить окна.

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