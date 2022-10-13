Рассказы

Когда любовь действительно окрыляет — трогательная история военного, который учится жить заново и мечтает о протезировании

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 13 октября 2022, 18:00
Історія військового Сергія Костіченка, який потребує протезування

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