Когда любовь действительно окрыляет — трогательная история военного, который учится жить заново и мечтает о протезировании

Он подорвался на мине в годовщину их знакомства. Чудом выжил, но потерял руку и решил отпустить любимую, чтобы не утруждать. А она тогда как никогда поняла — любит его и хочет быть с ним всю жизнь. Разыскала парня в военном госпитале и сказала: “Женись на мне”.

Сейчас Сергей и Юля вместе, им всего по 22 года. Молодые люди поженились в больнице, обручальные кольца у обоих на левой руке. Ради нее он борется и учится жить без правой руки, также мечтает о современном бионическом протезе.

Сергей Костиченко подписал контракт два года назад, был на Востоке. В феврале его перевели под Киев.

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О боевом задании

Впоследствии парень снова оказался в Луганской области. 29 мая — день ранения — должен был быть для них с Юлей особенным.

— Я хотел отпроситься и поехать к ней, но дали задание. Я так нервничал, что забыл ее утром поздравить, — делится Сергей.

Во время этого задания россияне начали бить из тяжелого оружия. Когда возле Сергея разорвалась мина, никого из собратьев рядом не было.

Я лежал и не мог кричать, не мог никого позвать или взять в руки телефон. У меня была сломана лопатка, а правой руки не было. Я понимал, что мои две ноги мокрые — они пробиты, — рассказывает о том дне военный.

Кроме того, у парня разорвалось легкое. Сергей знал: если паниковать, сожмет сердце и оно остановится. Все, что оставалось, ждать. Парню было очень больно и страшно, что его тело не найдут. Но рядом проезжал его товарищ, Сергея все-таки нашли.

Дальше была больница в Попасной, затем Днепр, состояние военного было очень тяжелым. Когда пришел в себя после реанимации, Сергей решил — должен расстаться с Юлей.

— Я думал, что надо ее оставить, пусть живет своей жизнью, ей не нужен я.

Но девушка решила иначе.

— Когда он получил ранение я только больше поняла, что не хочу его потерять, — отмечает Юлия.

Как поженились

О том, где найти не выходившего на связь любимого, Юлии рассказали собратья. И она приехала.

Когда она приехала в больницу, первое, что я сделал, расплакался от радости, — признается Сергей. — Она сказала: “Женись на мне”.

Поэтому молодые люди поженились прямо в палате. Потом с Юлиной поддержкой Сергей стал учиться жить с одной рукой — надевать носки левой, ею застегивать рубашку. Говорит, старается, но быт — невыносим.

Сейчас супруги во Львове, в Национальном реабилитационном центре Незламні. Приехали сюда, когда услышали, что здесь запустили бионическое протезирование и уже поставили первую руку десантнику.

О протезировании

Команда с хирургов, протезистов, специалистов по реабилитации и психотерапевтов собирается, чтобы определить, готов ли парень к протезированию. Но оказывается, проблемы больше, чем казались… Нервы на единственной левой руке повреждены, она теряет силу.

Чтобы удержать эту силу и не отчаяться, с Сергеем ежедневно занимаются специалисты по реабилитации и психотерапевты, однако операции не избежать. Правда, шанс, что она поможет сохранить функцию руки, — 50% на 50%. Поэтому протез ему нужно установить как можно быстрее.

Стоит он от €20 тыс. до €60 тыс. Чтобы приобрести такой Сергею и другим нашим защитникам, Центр Незламні вместе с благотворительной платформой dobro.ua начали сбор средств. Присоединиться может любой. Стоит только зайти на сайт, выбрать “Протези для незламних” и нажать “Підтримати”. Также можно отправить благотворительную смс на номер 80003.

Сергей говорит: когда люди слышат, что он военный, не берут деньги даже за кофе. Поэтому уверен, что те, кого он защищал, о нем позаботятся. А его Юля никогда не пожалеет о решении війти за него замуж.

— Впереди еще трудный путь, но с женой его пройдем. Вместе мы справимся, — уверен Сергей.

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