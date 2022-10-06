Рассказы

Мечтали пойти в ЗАГС, а пришлось прятаться в бомбоубежище — история супругов из Мариуполя, чьи планы разрушила война

Ирина Тимчишин 06 октября 2022, 15:00
Історія молодої пари з Маріуполя, чиї плани зруйнувала війна

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