Мечтали пойти в ЗАГС, а пришлось прятаться в бомбоубежище — история супругов из Мариуполя, чьи планы разрушила война

Историй украинцев, чьи жизни и планы разрушила Россия, не перечесть. Так случилось с молодыми супругами из Мариуполя. Влюбленная пара решила подать заявку в ЗАГС 24 февраля после окончания ночной смены на Азовстали. Потом должны были пойти в кафе и оставить задаток, свадьба планировалась на июнь.

Но вместо похода в ЗАГС пришлось прятаться от вражеских обстрелов в бомбоубежище, забирать родителей из другого конца города и собирать наспех необходимые вещи.

— Мы не мылись, были черные, — рассказывает Елена о том дне после ночной смены. Александр добавляет:

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— Пока были влажные салфетки, ими вытирались.

В укрытии, где прятались молодые люди, проживала еще сотня мариупольцев. Питались все вместе. Также и приносили продукты из разбитых квартир. Жили несколько недель без связи и электричества.

Впоследствии по радио услышали, что есть возможность выехать из города.

У одной женщины было небольшое радио, оно заряжалось от солнца. По нему услышали, что люди выезжают, — вспоминает Александр.

Тогда он подумал: единственный шанс выжить — бежать из города. Мужчине повезло — его машина уцелела. Через несколько суток, преодолев все вражеские блокпосты, Александр и Елена добрались до Запорожья.

Ночевать приходилось в машине, а на улице было очень холодно.

— Дорога была заполнена машинами. Нереально было проехать. Люди ехали на разбомбленных машинах, без стекла. Кончился бензин — бросали машины и шли пешком. Было много брошенных машин, — рассказывает мариуполец.

После Запорожья влюбленные поехали на Запад Украины, так и оказались в Ивано-Франковске. Несколько месяцев обживались, искали жилье и работу. И в конце сентября наконец-то поженились. Смогли оформить брак за сутки. На самое важное событие своей жизни пара надела вышиванки.

— Я всегда хотел вышиванку на свадьбу. У меня была одна, купили еще две. Одну вышиванку мне передали из Мариуполя, которую я забыл, — делится Александр.

Свадьбу пришлось праздновать в узком кругу. Но супруги мечтают после победы за одним столом собрать всех родных и близких, которых война разбросала по миру.

В начале полномасштабного вторжения в Мариуполе были сильнейшие бои. Раньше мы рассказывали историю танкиста из полка Азов о боях за Мариуполь и плен.

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