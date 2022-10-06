Мріяли піти до РАЦСу, а довелося ховатися у бомбосховищі — історія подружжя з Маріуполя, чиї плани зруйнувала війна

Історій українців, чиє життя та плани зруйнувала Росія, не перелічити. Так трапилося із молодим подружжям із Маріуполя. Закохана пара вирішила подати заявку до РАЦСу 24 лютого після закінчення нічної зміни на Азовсталі. Потім мали піти в кафе та залишити завдаток, весілля планувалося на червень.

Але замість походу до РАЦСу довелося ховатися від ворожих обстрілів у бомбосховищі, забирати батьків із іншого кінця міста та збирати поспіхом необхідні речі.

— Ми не милися, були чорні, — розповідає Олена про той день після нічної зміни. Олександр додає:

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— Поки були вологі серветки, ними витиралися.

В укритті, де ховалися молоді люди, мешкала ще сотня маріупольців. Харчувалися усі гуртом. Так само приносили продукти з потрощених квартир. Кілька тижнів жили без зв’язку та електрики.

Згодом по радіо почули, що є можливість виїхати з міста.

В однієї жінки було невелике радіо, воно заряджалося від сонця. По ньому почули, що люди виїжджають, — згадує Олександр.

Тоді він подумав: єдиний шанс вижити — тікати з міста. Чоловікові пощастило — його автівка вціліла. За кілька діб, подолавши всі ворожі блокпости, Олександр та Олена дісталися до Запоріжжя.

Ночувати доводилося в машині, а на вулиці було дуже холодно.

— Дорога була заповнена машинами. Нереально було проїхати. Люди їхали на розбомблених автомобілях, без скла. Закінчився бензин — кидали машини та йшли пішки. Було багато покинутих машин, — розповідає маріуполець.

Після Запоріжжя закохані рушили на Захід України, так і опинились в Івано-Франківську. Кілька місяців обживались, шукали житло та роботу. І наприкінці вересня нарешті одружилися. Змогли оформити шлюб за добу. На найважливішу подію свого життя пара одягла вишиванки.

— Я завжди хотів вишиванку на весілля. У мене була одна, купили ще дві. Одну вишиванку мені передали з Маріуполя, яку я забув, — ділиться Олександр.

Весілля довелося святкувати у вузькому колі. Але подружжя мріє після перемоги за одним столом зібрати усіх рідних та близьких, яких війна розкидала по світу.

На початку повномасштабного вторгнення у Маріуполі були сильні бої. Раніше ми розповідали історію танкіста з полку Азов про бої за Маріуполь та полон.

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