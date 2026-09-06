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Коли День підприємця 2026 в Україні: дата та привітання для близьких

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Вересня 2026, 10:00 2 хв.
День підприємця 2026: як привітати
Фото Pexels

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