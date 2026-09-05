Стиль життя Свята

День міста Суми 2026: коли місто відзначає своє свято

Ольга Петухова, редакторка сайту 05 Вересня 2026, 11:00 2 хв.
день міста суми
Фото Instagram

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь