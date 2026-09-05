День міста Суми 2026: коли місто відзначає своє свято

У Сумах сталася певна плутанина з визначенням Дня міста — усе через пересування дати, пов’язане з прорадянськими наративами минулих часів. Тож коли насправді відзначають День міста Суми і чи святкуватимуть цьогоріч — розбираємось у матеріалі.

Коли День міста Суми

До 2003 року святкування Дня міста Суми припадало на 26 червня – ця дата пов’язана з першими письмовими згадками про заснування Сум у 1655 році.

Історики посилаються на чолобитну отамана Герасима Кондратьєва, який звертався до московського царя Олексія Михайловича з проханням дозволити козакам оселитися і створити Сумин городок, і отримав згоду.

У 2003 році, коли Сумську область очолював соратник Януковича Володимир Щербань, дату свята перенесли на 2 вересня — день, коли радянські війська витіснили німців із Сум у 1943 році.

Це рішення було суто ідеологічним, адже потрібно було плекати культ перемоги у “Великій Вітчизняній війні”.

У 2012 році обрали і закріпили у статуті міста компромісну дату: перша субота вересня. У 2026 році — це 5 вересня.

Так, ніби відмовилися від ідеологічно нав’язаного 2 вересня, але фактично залишили святкування в тому ж самому часовому проміжку.

Через такі зміни дати частина містян продовжує помилково вважати святковим 2 вересня. Так було й у 2024 році, коли сумчани офіційно відзначали День міста 7 вересня, але у соцмережах активно вітали одне одного вже 2-го.

У проєкті нового статуту, оприлюдненого 14 червня 2024, міська влада пропонувала обрати датою Дня міста 25 червня — тобто повернутися до події, пов’язаної з заснуванням Сум.

Однак рішення про ухвалення нового статуту торік так і не було ухвалено.

Отже, і досі існує невизначеність із датою Дня міста Суми: офіційно — це перша субота вересня, історично — 25 червня.

Дізнайся також, як у місті Суми зберігають шедеври мистецтва, усього за 30 км від кордону з Росією, і як намагаються врятувати найцінніше.

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