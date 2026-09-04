Помідори з базиліком без стерилізації: рецепт ароматної консервації на зиму

В українських домівках зараз у самому розпалі сезон консервації продуктів на зиму. Якщо ти ще перебуваєш у пошуку смачних рецептів закруток без стерилізації, то радимо тобі спробувати ароматні помідори з базиліком по-італійські.
Читай, як закрити помідори з базиліком на зиму без стерилізації, у нашому матеріалі.
Помідори з базиліком без стерилізації: покроковий рецепт
Закрити помідори без стерилізації можна завдяки методу подвійної гарячої заливки. Це дозволить томатам залишитися цілими та пружними, а маринад за цим рецептом вийде ароматним і пряним. Ця заготовка особливо смакуватиме поціновувачам італійської кухні, оскільки тут є поєднання типових для неї інгредієнтів: свіжі помідори, базилік та часник.
Перед приготуванням добре вимий банки із содою і простерилізуй кришки.
Інгредієнти на 1 л банку:
- Помідори — 700 г;
- Зелений та фіолетовий свіжий базилік — 2 гілочки;
- Часник — 2 зубчики;
- Чорний перець горошком — 6 шт.;
- Духмяний перець горошком — 2 шт.
Інгредієнти для приготування 1 л маринаду:
- Вода — 1,7 л;
- Сіль (нейодована) — 2 ст. л.;
- Цукор — 5 ст. л.;
- Оцет 9% — 5 ст. л.
Спосіб приготування помідорів з базиліком без стерилізації:
- На дно чистих та сухих банок виклади горошинки перцю, зубчики часнику, вимиті гілочки базиліку.
- Помідори добре вимий та проколи зубочисткою біля плодоніжки, щоб потім не луснула шкірка від окропу.
- Виклади підготовлені томати зверху на базилік та спеції.
- Залий банки окропом до самого верху, накрий простерилізованими кришками і залиш так на 15 хвилин.
- Обережно злий гарячу воду з банок у каструлю.
- Після цього додай у каструлю сіль та цукор, добре вимішай і доведи до кипіння, потім додай оцет.
- Приготованим маринадом залий банки та після цього одразу їх закатай.
- Переверни банки догори дном, накрий ковдрою або рушником і залиш їх охолоджуватися. Зберігай консервацію у темному та прохолодному місці.
Смачного!
Раніше ми розповідали, як закрити на зиму помідори чері без стерилізації.
Фото: скриншот з YouTube
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