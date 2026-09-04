Помідори з базиліком без стерилізації: рецепт ароматної консервації на зиму

В українських домівках зараз у самому розпалі сезон консервації продуктів на зиму. Якщо ти ще перебуваєш у пошуку смачних рецептів закруток без стерилізації, то радимо тобі спробувати ароматні помідори з базиліком по-італійські.

Читай, як закрити помідори з базиліком на зиму без стерилізації, у нашому матеріалі.

Помідори з базиліком без стерилізації: покроковий рецепт

Закрити помідори без стерилізації можна завдяки методу подвійної гарячої заливки. Це дозволить томатам залишитися цілими та пружними, а маринад за цим рецептом вийде ароматним і пряним. Ця заготовка особливо смакуватиме поціновувачам італійської кухні, оскільки тут є поєднання типових для неї інгредієнтів: свіжі помідори, базилік та часник.

Перед приготуванням добре вимий банки із содою і простерилізуй кришки.

Інгредієнти на 1 л банку:

Помідори — 700 г;

Зелений та фіолетовий свіжий базилік — 2 гілочки;

Часник — 2 зубчики;

Чорний перець горошком — 6 шт.;

Духмяний перець горошком — 2 шт.

Інгредієнти для приготування 1 л маринаду:

Вода — 1,7 л;

Сіль (нейодована) — 2 ст. л.;

Цукор — 5 ст. л.;

Оцет 9% — 5 ст. л.

Спосіб приготування помідорів з базиліком без стерилізації:

На дно чистих та сухих банок виклади горошинки перцю, зубчики часнику, вимиті гілочки базиліку. Помідори добре вимий та проколи зубочисткою біля плодоніжки, щоб потім не луснула шкірка від окропу. Виклади підготовлені томати зверху на базилік та спеції. Залий банки окропом до самого верху, накрий простерилізованими кришками і залиш так на 15 хвилин. Обережно злий гарячу воду з банок у каструлю. Після цього додай у каструлю сіль та цукор, добре вимішай і доведи до кипіння, потім додай оцет. Приготованим маринадом залий банки та після цього одразу їх закатай. Переверни банки догори дном, накрий ковдрою або рушником і залиш їх охолоджуватися. Зберігай консервацію у темному та прохолодному місці.

Смачного!

Раніше ми розповідали, як закрити на зиму помідори чері без стерилізації.

Фото: скриншот з YouTube

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