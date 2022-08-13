Мрії та кохання попри криваву війну: як молоде подружжя святкує першу річницю на фронті

Вони були разом ще зі школи. Тепер колишні однокласники Катерина та Владислав не лише боронять Україну пліч-о-пліч, але й святкують першу річницю весілля.

Пара одружилась, коли їм було лише по 18 років. Тоді й зробили символічні тату на знак свого кохання. У неї на плечі видніється місяць, а в нього — сонце.

Тепер минув рік, і вони стали наймолодшим подружжям у військовій бригаді на одній із найнебезпечніших ділянок фронту. Бачитись вдається не так часто, як хотілося б, бо служать у різних підрозділах. Проте радіють, що хоча б в одній бригаді.

Катерина підписала контракт зі Збройними силами України рівно за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого Владислав вирішив піти до війська добровольцем, щоб боронити країну та прикривати кохану.

Парубок дуже переймається за Катерину, попри те що дівчина має тилову посаду. А вона ж натомість каже, що її чоловік дарує їй упевненість.

Це він за мене хвилюється, а я в ньому впевнена на всі сто відсотків.

Як тільки вдається побачитись, то одразу горнуться одне до одного та щиро усміхаються попри війну.

Пара намагається радіти життю і коханню, а разом із тим — будувати плани на майбутнє. Все досить просто — побути разом і поїхати досліджувати нові місця у романтичній подорожі.

Деякі військові знаходять свою долю навіть на фронті. Читай історію кохання військовослужбовців з передової.

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