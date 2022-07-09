Я дуже сумую за чоловіком — Наталка Денисенко про службу коханого в ЗСУ та найдовшу розлуку за все життя 

Родина відомих акторів Наталки Денисенко та Андрія Фединчика розділена війною, як і мільйони інших українських сімей. Чоловік та батько Андрій наразі служить у ЗСУ, а дружина вдома опікується сином.

Наталка розповіла в ефірі телемарафону, як переживає розлуку з коханим та хто їй допомагає в цей складний час.

Для подружжя війна стала найдовшою розлукою за все життя, але попри все Андрій намагається тримати контакт з жінкою, а головне — з маленьким синочком.

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Місяць ми не бачились наживо, але ми кожного дня на зв’язку. Іноді буває, що навіть два рази на день він може мені написати, — ділиться акторка.

Вона зізнається, що за час служби в армії її чоловік дуже змінився та став “справжнім військовим”. І хоч у домашніх справах Наталка сама порається без проблем, серце все одно хоче до коханого.

— Я можу все робити сама, із сином мені допомагає моя мама. Але я розумію, що мені не стає легше від цієї самостійності. Я дуже сумую за своїм чоловіком, — каже Денисенко.

Допомагає їй пережити емоційно складний час дитина, яка тримається та заспокоює маму.

Діти тримають наш емоційний стан більше, ніж навіть ми їхній. Андрюша (син — ред.) мене рятує, тому що в нього ще дитяче світосприйняття, — розповідає Наталка.

Родина мріє якнайскоріше знову побачити одне одного.

Практика стояння на цвяхах набирає все більшої популярності. Вона дає змогу знизити рівень стресу, перезавантажити свідомість та пізнати себе. Читай, що розповіла Наталка Денисенко про стояння на цвяхах та свій досвід.

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