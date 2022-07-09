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Я дуже сумую за чоловіком — Наталка Денисенко про службу коханого в ЗСУ та найдовшу розлуку за все життя 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Липня 2022, 13:30
Наталка Денисенко про розлуку з чоловіком

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