Нестерпний біль чи задоволення — Наталка Денисенко про стояння на цвяхах та суть практики

Практика стояння на цвяхах набирає все більшої популярності. Вона дає змогу знизити рівень стресу, перезавантажити свідомість та пізнати себе.

Нещодавно акторка Наталка Денисенко також спробувала цю методику та простояла на цвяхах 40 хвилин. Дізнайся, якими враженнями поділилася зірка серіалу Кріпосна, навіщо потрібна ця медитація, як підготуватися до неї та кому не можна її практикувати.

Як проходить практика

Людина має простояти на дерев’яній дошці з вбитими вертикально цвяхами вістрям вгору. Цей пристрій називається садху і перекладається з санскриту як “свята людина”. Він використовується в йозі та медитації.

На дошці можна не лише стояти, а й сидіти та лежати. Насправді цвяхи не здатні ранити шкіру. Вони розташовані близько один до одного, тому вага тіла розподіляється рівномірно. Але чи це боляче? Так.

Коли я тільки ступила перші хвилини, я репетувала і гнівалася, кричала, що незручно поставила ногу і я не зможу, що це не для мене. Потім у мене була паніка, мене трусило, я не могла заспокоїтися, говорила, що не хочу нічого, я слабачка і більше не можу…

Так описала свою першу реакцію на практику Наталка Денисенко у своєму блозі.

Тоді навіщо люди це терплять

Річ у тому, що коли в стопу одночасно впивається сотня голок, мозок сприймає це як смертельну небезпеку й сигналізує тілу рятуватися — злізти з дошки. Проте якщо ти витримуєш цей біль, то організм запускає процеси регенерації.

На стопах розташовано близько 70 тисяч нервових закінчень. Стимулюючи їх, людина здатна впливати на весь організм як на фізичному, так і на духовному рівнях.

Для мене сенс був у тому, щоб заспокоїти свій розум і трансформувати цей нестерпний біль у спокій і навіть задоволення! — ділиться Наталка.

Така практика допомагає глибоко пропрацювати свою підсвідомість та дізнатися про себе більше, ніж за річну роботу з психологом.

Наталка Денисенко простояла на дошці понад 40 хвилин, хоча їй здалося, ніби минуло всього 15.

Коли ми звертаємо увагу всередину себе, то час тече зовсім по-іншому.

Підготовка до практики

Перед стоянням на цвяхах обов’язково потрібно підготуватися. Ти маєш чітко розуміти, навіщо цим займаєшся. Це допоможе не здатися у перші хвилини болю.

Не варто пробувати цю техніку, якщо не маєш сильної мотивації.

До того, як стати на цвяхи, ми з Надією Коверською (наставницею) довго говорили. Вона мене готувала, ставила багато особистих питань, розповідала, як усе відбуватиметься, у чому сенс практики.

Про це розповіла Наталка Денисенко.

Для новачків краще ставати на дошку з допомогою наставника, який підтримає тебе як фізично, так і морально. Для перших сеансів можна обрати дошку, на якій цвяхи розташовані максимально близько один до одного — це зменшить неприємні відчуття.

Якщо ти практикуєш цю методику самостійно, то найлегше стати на дошку з сидячого положення, опираючися на стіну чи спинку стільця.

У процесі медитації абстрагуйся від зовнішнього світу та занурся у себе. Не рахуй хвилини й пам’ятай, що ти можеш закінчити сеанс будь-якої миті.

Не треба намагатися стати рекордсменом та простояти на цвяхах 12 годин (так-так, це світовий рекорд). Можна почати з 30 секунд і з кожним наступним разом поступово збільшувати час.

Протипоказання

Попри всі переваги практики, для декого це може обернутися непомірним стресом. Лікарі суворо забороняють практикувати стояння на цвяхах людям:

з епілепсією та епілептичними нападами;

вагітним;

після інфаркту та інсульту;

під час приймання лікарських засобів.

Раніше популярний актор, заслужений артист України Віктор Жданов, відомий своїми ролями у картинах Кріпосна, Спіймати Кайдаша, Захар Беркут, дав інтерв’ю у програмі Мій секрет з Машею Єфросиніною.

Читай, що розповів Віктор Жданов про переїзд з Донецька та розрив з дружиною.