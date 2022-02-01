Невыносимая боль или удовольствие — Наталья Денисенко про стояние на гвоздях и суть практики

Практика стояния на гвоздях набирает все большую популярность. Она позволяет снизить уровень стресса, перезагрузить сознание и узнать себя.

Недавно актриса Наталья Денисенко тоже попробовала эту методику и простояла на гвоздях 40 минут. Узнай, какими впечатлениями поделилась звезда сериала Крепостная, зачем нужна эта медитация, как подготовиться к ней и кому ее нельзя практиковать.

Как проходит практика

Человек должен простоять на деревянной доске с вбитыми вертикально гвоздями острием вверх. Это устройство называется садху и переводится с санскрита как “святой человек”. Оно используется в йоге и медитации.

На доске можно не только стоять, но и сидеть, и лежать. На самом деле, гвозди не способны ранить кожу. Они расположены близко друг к другу, поэтому вес тела распределяется равномерно. Но больно ли это? Да.

Когда я только ступила первые минуты, я орала и сердилась, кричала, что неудобно поставила ногу и я не смогу, что это не для меня. Потом у меня была паника, меня трясло, я не могла успокоиться, говорила, что не хочу ничего, я слабак и больше не могу…

Так описала свою первую реакцию на практику Наталья Денисенко в своем блоге.

Тогда зачем люди это терпят

Дело в том, что, когда в стопу одновременно впивается сотня игл, мозг воспринимает это как смертельную опасность и сигнализирует телу спасаться — слезть с доски. Однако если ты выдерживаешь эту боль, то организм запускает процессы регенерации.

На стопах расположено около 70 тысяч нервных окончаний. Стимулируя их, человек способен влиять на весь организм как на физическом, так и на духовном уровнях.

Для меня смысл был в том, чтобы успокоить свой ум и трансформировать эту мучительную боль в спокойствие и даже удовольствие! — делится Наталья.

Такая практика помогает глубоко проработать свое подсознание и узнать о себе больше, чем за годовую работу с психологом.

Наталья Денисенко простояла на доске более 40 минут, хотя ей показалось, что прошло всего 15.

Когда мы обращаем внимание внутрь себя, то время течет совсем по-другому.

Подготовка к практике

Перед стоянием на гвоздях обязательно нужно подготовиться. Ты должен четко понимать, зачем этим занимаешься. Это поможет не сдаться в первые минуты боли.

Не стоит пробовать эту технику, если нет сильной мотивации.

До того, как стать на гвозди, мы с Надеждой Коверской (наставницей) долго говорили. Она меня готовила, задавала много личных вопросов, рассказывала, как все будет происходить, в чем смысл практики.

Об этом рассказала Наталья Денисенко.

Для новичков лучше вставать на доску при помощи наставника, который поддержит тебя как физически, так и морально. Для первых сеансов можно выбрать доску, на которой гвозди расположены максимально близко друг к другу — это снизит неприятные ощущения.

Если ты практикуешь эту методику самостоятельно, то легче всего встать на доску из сидячего положения, опираясь на стену или спинку стула.

В процессе медитации абстрагируйся от внешнего мира и погрузись в себя. Не считай минуты и помни, что ты можешь закончить сеанс в любой момент.

Не нужно пытаться стать рекордсменом и простоять на гвоздях 12 часов (да-да, это мировой рекорд). Можно начать с 30 секунд и с каждым следующим разом постепенно увеличивать время.

Противопоказания

Несмотря на все преимущества практики, для некоторых это может обернуться непомерным стрессом. Врачи строго запрещают практиковать стояние на гвоздях людям:

с эпилепсией и эпилептическими приступами;

беременным;

после инфаркта и инсульта;

при приеме лекарственных средств.

Ранее популярный актер, заслуженный артист Украины Виктор Жданов, известный своими ролями в картинах Крепостная, Поймать Кайдаша, Захар Беркут, дал интервью в программе Мой секрет с Машей Ефросининой.

Читай, что рассказал Виктор Жданов о переезде из Донецка и разрыве с женой.