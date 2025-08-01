Чайная церемония, саундхилинг и не только! Ресурсное утро под Киевом — как это работает

Когда враг не перестает атаковать, а действительно доброе утро бывает не так часто, заботиться о себе — это вовсе не роскошь, а реальная необходимость.

Жизнь в постоянном напряжении приводит к тревожности, бессоннице, агрессии, хронической усталости. Это нормальная реакция на ненормальные события. И чтобы не сломаться, нужно позаботиться о себе.

Забота о себе — это элементарные вещи: выспаться, поесть, почувствовать опору, не быть в одиночестве со своей тревогой и находить островки безопасности и релакса.

— Забота о себе — базовая психогигиена, которая помогает сохранить жизнь, отношения и разум, — отмечает Анна Грубая, психолог и куратор благотворительного проекта помощи женщинам GIDNA от фонда Future for Ukraine.

Поэтому в Фонде и решили ввести новый формат благотворительности и восстановления — Ресурсное утро.

Формат такой: сначала участники донатят на проект GIDNA, который оказывает психологическую помощь женщинам, пострадавшим в результате войны. Далее — получают возможность провести время на ресурсном утре: с йогой, медитациями, восстановительными практиками, чтобы отдохнуть и снова почувствовать почву под ногами.

Ресурсное утро — как это работает

В этом сезоне состоялось уже второе благотворительное Ресурсное утро. Программа была сформирована так, чтобы за несколько часов дать участникам возможность хотя бы немного восстановить силы. В расписании — утренняя йога, медитация через звук в бассейне — саундхилинг, чайная церемония и живое общение в уютном пространстве.

Участница ретрита Наталья делится опытом:

Я мама полуторагодовалого сыночка, и сегодня, во время практики саундхилдинга, мое тело впервые за все время материнства смогло по-настоящему расслабиться.

— За этот час невероятных, а иногда и причудливых звуков, я впервые смогла выспаться, — рассказывает Наталья.

В команде, которая организовала эту саунд-практику в бассейне, добавляют:

— Эта музыкальная мистерия помогает слушателям максимально расслабиться, освободиться от физических и психических блоков и даже травм, направить внимание на позитив в жизни, настроиться на эффективную деятельность и продуктивность, улучшить свое психологическое состояние.

Новый формат благотворительности

Вся прибыль от Ресурсного утра передается проекту GIDNA. Он предоставляет бесплатную психологическую помощь женщинам, пережившим сексуальное насилие во время войны, а также тем, чьи родные пропали без вести или находятся в плену.

За два года существования проекта помощь получили более 100 женщин.

Благотворительный ретрит состоялся в локации DOM. Маркетинг-директор Анастасия Буковская говорит:

— Мы считаем, что сексуальное насилие в условиях войны — тема, о которой больно, но необходимо говорить. И если наше пространство, наш ресурс и наша аудитория могут хотя бы частично помочь — мы обязаны это сделать.

Всего за два Ресурсных утра собрано более 76 000 гривен.

Следующий такой ретрит запланирован на 18–19 августа. Бронирование уже открыто. Стоимость доната — 5 000 грн, проживание оплачивается отдельно.

Разгрузить свою психику можно разными способами. Одним из популярных методов познания себя и управления собственным мозгом является шифтинг, или это явление еще называют осознанным сном.

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