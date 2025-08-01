Чайна церемонія, саундхілінг і не лише! Ресурсні ранки під Києвом — як це працює

Коли ворог не вгаває, а ранки дійсно добрими бувають не так часто, дбати про себе — це зовсім не розкіш, а реальна необхідність. Життя в постійній напрузі призводить до тривожності, безсоння, агресії, хронічної втоми. Це нормальна реакція на ненормальні події. І щоб не зламатися, потрібно подбати про себе. Турбота про себе — це про елементарне: виспатися, поїсти, відчути опору, не бути на самоті зі своєю тривогою і знаходити острівці безпеки та релаксу. — Турбота про себе — базова психогігієна, яка допомагає зберегти життя, стосунки та розум, — зазначає Анна Грубая, психологиня та кураторка благодійного проекту допомоги жінкам GIDNA від фонду Future for Ukraine. Тому у Фонді й вирішили запровадити новий формат благодійності та відновлення — Ресурсні ранки. Читати на тему Mindfulness та медитації: що допоможе тобі пережити травматичний досвід війни Техніка, якої варто навчитися кожному: з емоціями допомагає впоратися mindfulness. Формат такий: спершу учасники донатять на проект GIDNA, що надає психологічну допомогу жінкам, які постраждали внаслідок війни. Далі — отримують нагоду провести час на ресурсному ранку: з йогою, медитаціями, відновлювальними практиками, аби відпочити та знову відчути ґрунт під ногами. Ресурсний ранок — як це працює Цього сезону відбувся вже другий благодійний ресурсний ранок. Програму сформували так, щоб за кілька годин дати змогу учасникам хоча б трохи відновити сили. У розкладі — ранкова йога, медитація через звук у басейні — саундхілінг, чайна церемонія та живе спілкування у затишному просторі.Учасниця ретриту Наталія, ділиться досвідом: Я мама півторарічного синочка, і, сьогодні, під час практики саундхілдінгу, моє тіло вперше за весь час материнства змогло по-справжньому розслабитися. — За цю годину неймовірних, а інколи й чудернацьких звуків, я вперше змогла виспатися, — розповідає Наталія. У команді, що влаштувала цю саунд-практику у басейні, додають: — Ця музична містерія допомагає слухачам максимально розслабитися, вивільнити фізичні та психічні блоки і навіть травми, скерувати увагу на позитив у житті, налаштуватися на ефективну діяльність і продуктивність, покращити свій психологічний стан. Новий формат благодійності Весь прибуток із Ресурсних ранків передають на проект GIDNA. Він надає безоплатну психологічну допомогу жінкам, які пережили сексуальне насильство під час війни, а також тим, чиї рідні зникли безвісти або перебувають у полоні. За два роки існування проекту допомогу отримали понад 100 жінок. Благодійний ретрит відбувся у локації DOM. Маркетинг-директорка Анастасія Буковська, говорить: — Ми вважаємо, що сексуальне насильство в умовах війни — тема, про яку боляче, але необхідно говорити. І якщо наш простір, наш ресурс і наша аудиторія можуть хоча б частково допомогти — ми зобов’язані це зробити. Загалом за два Ресурсні ранки зібрано понад 76 000 гривень. Наступний такий ретрит запланований на 18-19 серпня. Бронювання вже відкрито. Вартість донату — 5 000 грн, проживання оплачується окремо. Розвантажити свою психіку можна різними способами. Одним із популярних методів пізнання себе та управління власним мозком є шифтинг, або це явище ще називають усвідомленим сном. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Благодійність, Духовні практики, Київщина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter