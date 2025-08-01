Чайна церемонія, саундхілінг і не лише! Ресурсні ранки під Києвом — як це працює

Коли ворог не вгаває, а ранки дійсно добрими бувають не так часто, дбати про себе — це зовсім не розкіш, а реальна необхідність.

Життя в постійній напрузі призводить до тривожності, безсоння, агресії, хронічної втоми. Це нормальна реакція на ненормальні події. І щоб не зламатися, потрібно подбати про себе.

Турбота про себе — це про елементарне: виспатися, поїсти, відчути опору, не бути на самоті зі своєю тривогою і знаходити острівці безпеки та релаксу.

— Турбота про себе — базова психогігієна, яка допомагає зберегти життя, стосунки та розум, — зазначає Анна Грубая, психологиня та кураторка благодійного проекту допомоги жінкам GIDNA від фонду Future for Ukraine.

Тому у Фонді й вирішили запровадити новий формат благодійності та відновлення — Ресурсні ранки.

Формат такий: спершу учасники донатять на проект GIDNA, що надає психологічну допомогу жінкам, які постраждали внаслідок війни. Далі — отримують нагоду провести час на ресурсному ранку: з йогою, медитаціями, відновлювальними практиками, аби відпочити та знову відчути ґрунт під ногами.

Ресурсний ранок — як це працює

Цього сезону відбувся вже другий благодійний ресурсний ранок. Програму сформували так, щоб за кілька годин дати змогу учасникам хоча б трохи відновити сили. У розкладі — ранкова йога, медитація через звук у басейні — саундхілінг, чайна церемонія та живе спілкування у затишному просторі.

Учасниця ретриту Наталія, ділиться досвідом:

Я мама півторарічного синочка, і, сьогодні, під час практики саундхілдінгу, моє тіло вперше за весь час материнства змогло по-справжньому розслабитися.

— За цю годину неймовірних, а інколи й чудернацьких звуків, я вперше змогла виспатися, — розповідає Наталія.

У команді, що влаштувала цю саунд-практику у басейні, додають:

— Ця музична містерія допомагає слухачам максимально розслабитися, вивільнити фізичні та психічні блоки і навіть травми, скерувати увагу на позитив у житті, налаштуватися на ефективну діяльність і продуктивність, покращити свій психологічний стан.

Новий формат благодійності

Весь прибуток із Ресурсних ранків передають на проект GIDNA. Він надає безоплатну психологічну допомогу жінкам, які пережили сексуальне насильство під час війни, а також тим, чиї рідні зникли безвісти або перебувають у полоні.

За два роки існування проекту допомогу отримали понад 100 жінок.

Благодійний ретрит відбувся у локації DOM. Маркетинг-директорка Анастасія Буковська, говорить:

— Ми вважаємо, що сексуальне насильство в умовах війни — тема, про яку боляче, але необхідно говорити. І якщо наш простір, наш ресурс і наша аудиторія можуть хоча б частково допомогти — ми зобов’язані це зробити.

Загалом за два Ресурсні ранки зібрано понад 76 000 гривень.

Наступний такий ретрит запланований на 18-19 серпня. Бронювання вже відкрито. Вартість донату — 5 000 грн, проживання оплачується окремо.

Розвантажити свою психіку можна різними способами. Одним із популярних методів пізнання себе та управління власним мозком є шифтинг, або це явище ще називають усвідомленим сном.

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