Mindfulness та медитації: що допоможе тобі пережити травматичний досвід війни

Буденність — звичні ритуали та місця — є необхідною запорукою почуття безпеки, передбачуваності світу, його зручності. Якщо в людини не просто відібрали звичні ритуали, прогулянки знайомими вулицями, походи в улюблений магазин чи кафе, а й узагалі зруйнували житло, про потребу в безпеці годі й говорити.
Про те, як правильно переживати травматичний досвід війни розповів психолог та травмотерапевт Володимир Абрамов.
Не в усіх є сили, ресурси та підтримка, щоб почати життя заново, — зазначає психолог.
Не в усіх є сили, ресурси та підтримка, щоб почати життя заново, — зазначає психолог.
Люди, які перебувають не вдома й читають про бомбардування рідних місць, відчувають біль і дуже високий рівень тривоги за близьких та друзів, які залишилися в рідному місті.
Впоратися з такими емоціями допоможе практика mindfulness. Це, з одного боку, практика, а з іншого — стан особливого ставлення до думок і переживань. Регулярно практикуючи mindfulness-медитації, людина стає свідомою до своїх думок і змінює своє ставлення до них.
Щоби відчути mindfulness як стан, зроби таку вправу:
Зазвичай ми починаємо думати наші думки, сперечатися з ними чи, навпаки, намагатися їх не думати або проганяти. Але це призводить лише до румінації — пережовування думок по колу, а це підвищує стрес.
Зазвичай ми починаємо думати наші думки, сперечатися з ними чи, навпаки, намагатися їх не думати або проганяти. Але це призводить лише до румінації — пережовування думок по колу, а це підвищує стрес.
Намагайся залишатися на березі та просто помічати сенс своїх думок, як приходять до голови. Деякі думки однаково будуть тебе захоплювати, це нормально. Водночас з тим, як ти це помічаєш, ти й робиш практику. Просто познач це для себе та повернися на берег.
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Ти — спостерігач, ти не маєш думати всі свої думки, а лиш обираєш, що тобі робити.
Ти — спостерігач, ти не маєш думати всі свої думки, а лиш обираєш, що тобі робити.
Для того, щоб досягти цього стану, щоб він став звичним, необхідно практикувати mindfulness хоча б 10-15 хвилин на день. Ти сидиш та стежиш за диханням, а твій тривожний мозок буде постійно підкидати якісь думки. Тож твоє завдання — фіксувати це та повертатися до спостереження за диханням.
Також можна робити “усвідомленими” щоденні справи, наприклад: під час чищення зубів, приймання душу або прогулянки звертай увагу саме на цю справу, а не на власні думки. І щоразу, коли думки наче перетягують ковдру на себе, помічай це, зазначай для себе та повертайся до відстороненого спостереження за ними.
Mindfulness — це одне з джерел ресурсу. Знайди собі справу мінімум на пів години на день, під час якої відчуваєш спокійну радість. Це може бути прогулянка, читання книжки — будь-що, що принесе тобі задоволення.
Якщо у тебе з’являється почуття провини, що начебто ти не маєш права отримувати задоволення, згадай правило, що супроводжує випадіння кисневих масок у літаку: якщо подорожувати з дитиною, маску надягають спочатку на себе, а потім — на дитину.
Важливо прислухатися до свого організму та вчасно реагувати на сигнали мозку. Постійний стрес дуже шкодить нашому здоров’ю, особливо — жіночому. В іншому матеріалі ми розповідали тобі все про вплив стресу на тіло та мозок.
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