Психологія

Mindfulness та медитації: що допоможе тобі пережити травматичний досвід війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 16:00
Що таке майнддфулнес
Фото: Pexels

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