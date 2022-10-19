Заспокоїтись, відновитись та розслабитись — ТОП-5 вправ для подолання стресу 

Наше ментальний та фізичний стани тісно пов’язані між собою та впливають одне на одного. Якщо тобі сумно, страшно, тривожно, то вправи на фізіологічному рівні можуть покращити твій настрій.

Співзасновниця проекту Self Power Project про медитацію Марія Черпак поділилась з виданням Vogue п’ятьма вправами з кундаліні-йоги для заспокоєння та пошуку гармонії.

Заспокойся

Перша вправа дозволить заспокоїти емоції та розслабити м’язи. Вона допоможе подолати смуток всього за 3-15 хвилин.

Зараз також дивляться

А якщо виконувати цю медитацію регулярно, то вона поліпшить роботу легень та серця.

Сядь у зручну позу та заплющ очі. Поклади ліву долоню на середину грудей. Пальці розмісти паралельно до підлоги та спрямуй праворуч.

Кінчики великого й указівного пальців правої руки з’єднай. Піднеси праву руку від ліктя вгору долонею вперед. Пальці підніми догори. Розслаб лікоть та слідкуй за тим, щоб передпліччя були перпендикулярні до підлоги.

Зосередь увагу на своєму диханні. Повільно глибоко вдихни повітря, потім затримай дихання якомога довше. Далі поступово зроби повний видих і знову якнайдовше затримай дихання.

Виконуй вправу 3-30 хвилин. У кінці тричі зроби сильний вдих і видих. Розслабся.

Відновись

Людина має здатність до самооновлення. Ця вправа активує та прискорює ці здібності.

Сядь у позу лотоса, підніми праву руку над лівою. Долоні спрямуй вниз та розташуй на рівні грудей. Відведи лікті в сторони, паралельно до підлоги.

Повільно вдихай ротом буквою “О”, а видихай через ніс. Виконуй вправу із заплющеними очима протягом 3-11 хвилин.

У кінці зроби вдих, затримай дихання, сильно стиснись усім тілом, а потім різко видихни через рот. Повтори вправу тричі.

Зміцни нервову систему Наступна практика називається Дихання вогню. Вона ефективно допомагає зміцнити нерви. Сядь та випрями спину. Розкрий та трохи підійми грудну клітину. Зроби горловий замок — трохи опусти підборіддя до грудей, щоб шия була продовженням прямого хребта. Заплющ очі та зведи їх у точці міжбрів’я. Швидко та сильно дихай через ніс. Вдихай і видихай однаково за тривалістю. При цьому на вдиху розслабляй м’язи, а на видиху втягуй пупок у себе. Слідкуй за ритмом дихання. Спочатку спробуй виконати вправу протягом однієї хвилини, а далі поступово збільшуй час. Вправа не проста, тому може з’явитись легке запаморочення або дзвін у вухах. Це нормальна реакція на новий вид дихання. У такому разі зроби перерву. Зауваж, що цю медитацію не можна виконувати вагітним та під час перших трьох днів жіночого циклу. Розслабся За допомогою цієї вправи ти запустиш циркуляцію секреції із залоз організму та розслабиш тіло. Сядь та витягни ноги вперед. Візьмись руками за пальці ніг: вказівними й середніми пальцями рук обхопи великі пальці ніг, а великими пальцями рук натисни на нігтьову пластину. На видиху нахились та тягнись уперед, випрямляючи хребет. Голова має рухатись останньою. Повторюй цю вправу впродовж однієї-трьох хвилин. Нормалізуй дихання. У кінці вправи вдихни, видихни та розслабся.

Контролюй мозок

Точки контролю мозку розташовані на кінчиках пальців. Ця вправа дозволяє пропрацювати нашу нервову систему.

Сядь у позу лотоса. Випрями руки в сторони, а долоні розверни вгору. Стискай та розтискай кулаки, рухаючи лише чотирма пальцями. При цьому великі пальці мають залишатись на місці.

Тепер додай сюди Дихання вогню: вдихай разом зі стисненням кулаків та видихай тоді, коли розтискаєш кулаки.

Рухи рук та дихання мають бути ритмічними та синхронними. Виконуй вправу впродовж чотирьох хвилин.

У кінці опусти долоні вниз та продовжуй ще рухатись протягом однієї хвилини.

Техніки дихання допомагають заспокоїтись та знизити тривожність. Читай, як правильно медитувати та з чого почати.

Нагадаємо, що у Вікна-новини є Telegram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!