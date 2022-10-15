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Щоб подолати стрес і тривожність — техніки медитації від Вадима Карп’яка та співачки Роксолани

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Жовтня 2022, 12:00
Техніки медитації від Вадима Карп'яка та співачки Роксолани
Фото: Pexels

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