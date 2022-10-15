Щоб подолати стрес і тривожність — техніки медитації від Вадима Карп’яка та співачки Роксолани

Під час війни всім складно як морально, так і фізично. Тривожні й депресивні думки, страх та невизначеність щодо майбутнього сковують наше тіло та розум.

Це заважає продовжувати жити та концентруватись на роботі, родині, друзях та хобі. Але кожному варто розробити свою “аптечку психологічної допомоги” та складати туди дієві способи заспокоєння.

У проекті Скажи чесно, як ти? телеведучий Вадим Карп’як та співачка Роксолана Сирота поділились своїми техніками медитації, які допомагають їм долати стрес і стан тривожності.

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Вправа Рубання сокирою

Вадим Карп’як спробував медитації після початку повномасштабної війни через стрес та сум за своїми рідними, які були змушені виїхати в безпечне місце.

Телеведучий показав вправу, яка нагадує рубання сокирою:

стань прямо, склади долоні перед собою та уяви, що тримаєш у руках сокиру;

заведи складені долоні за голову;

максимально напруж руки;

різко опусти долоні вниз, немов рубаєш сокирою;

повтори кілька разів, поки не відчуєш полегшення.

Вправа Дерево

Роксолана зізнається, що іноді емоції від прочитання новин накривають і тоді нелегко заспокоїтись та опанувати себе.

Співачка рекомендує таку вправу:

постав ноги на ширину пліч;

плавно підійми руку вгору;

тягнись ребром правої руки догори, ніби пробуєш тиснути ним на небо, а ребром лівої руки тягнись донизу;

у такій позі зроби кілька плавних вдихів та видихів;

уяви, що ти дерево, яке повільно розхитується. Трішки погойдайся;

на вдиху плавно вийди з пози та поклади долоні на груди. На видиху повільно їх опусти;

перепочинь кілька секунд і зроби те саме, але з іншою рукою.

Проект закликає людей виконувати ці вправи кілька хвилин на день, щоб покращити свій моральний стан та ментальне здоров’я.

Адже дуже небезпечно звикати до війни та тих жахіть, що вона несе із собою.

Заспокоїтись — одне із найважливіших, але й найтяжчих завдань для кожного з нас. Читай, як перестати турбуватись та почати жити під час війни.

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