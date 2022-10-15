Щоб подолати стрес і тривожність — техніки медитації від Вадима Карп’яка та співачки Роксолани

Під час війни всім складно як морально, так і фізично. Тривожні й депресивні думки, страх та невизначеність щодо майбутнього сковують наше тіло та розум.
Це заважає продовжувати жити та концентруватись на роботі, родині, друзях та хобі. Але кожному варто розробити свою “аптечку психологічної допомоги” та складати туди дієві способи заспокоєння.
У проекті Скажи чесно, як ти? телеведучий Вадим Карп’як та співачка Роксолана Сирота поділились своїми техніками медитації, які допомагають їм долати стрес і стан тривожності.
Вадим Карп’як спробував медитації після початку повномасштабної війни через стрес та сум за своїми рідними, які були змушені виїхати в безпечне місце.
Телеведучий показав вправу, яка нагадує рубання сокирою:
Роксолана зізнається, що іноді емоції від прочитання новин накривають і тоді нелегко заспокоїтись та опанувати себе.
Співачка рекомендує таку вправу:
Проект закликає людей виконувати ці вправи кілька хвилин на день, щоб покращити свій моральний стан та ментальне здоров’я.
Адже дуже небезпечно звикати до війни та тих жахіть, що вона несе із собою.
Заспокоїтись — одне із найважливіших, але й найтяжчих завдань для кожного з нас. Читай, як перестати турбуватись та почати жити під час війни.
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