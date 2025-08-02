Історії Інтерв'ю
Ексклюзив

Сьогодні є — завтра може не бути: блогерка Ірина Пістрюга про тишу, йогу та вдячність

Марія Бондар, редакторка сайту 02 Серпня 2025, 10:00 5 хв.
Ірина Пістрюга — блогерка
Ірина Пістрюга

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь