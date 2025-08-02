Сегодня есть — завтра может не настать: блогер Ирина Пистрюга о тишине, йоге и благодарности

Она является одной из самых известных украинских блогеров с миллионной аудиторией и основательницей приложения Inner Love, которое популяризирует медитации и дыхательные практики.

Но вместо погони за трендами выбирает дни тишины, а вместо “идеальной картинки” — честность, которая не требует лишних слов.

В этом интервью украинская блогер-миллионница и предпринимательница Ирина Пистрюга рассказывает о переутомлении от бесконечного скроллинга соцсетей, цене молчания во время войны, силе вдоха и том, почему медитация — не побег, а наоборот — возвращение к себе.

Ирина Пистрюга: интервью для Вікна-Новини

— Вы одна из блогеров-миллионников, которая работает в этой нише много лет. По вашему мнению, почему люди все чаще отказываются от скроллинга соцсетей? Во всем виновата “идеальная картинка”?

— Мне кажется, что не только идеальная картинка. Скорее, это переутомление. Мы живем в мире, где постоянно что-то происходит, и информации так много, что мозг просто устает.

Идеальная картинка может быть триггером, но за этим стоит нечто более глубокое: внутренний запрос на покой, на присутствие здесь и сейчас.

Человек хочет жить своей жизнью, а не только смотреть, как ее проживают другие.

— Что значит быть “трушным” с аудиторией? Оставляете ли вы что-то “за кадром”?

— Быть настоящим для меня — это не играть роль. Но оставлять что-то “за кадром” я считаю нормальным и даже необходимым. У меня есть своя личная жизнь, моменты, которые хочется прожить без камеры.

Честность не в том, чтобы показывать все подряд, а в том, чтобы не выдумывать того, чего нет.

— Иногда люди меняют свою жизнь из-за социальных сетей и трендов. Как отличить собственные желания от навязанных?

— Я всегда советую задавать себе простой вопрос: “А мне это реально нужно?”. И отвечать себе честно. Остаться с собой наедине, без телефона, без чужих мнений, и прислушаться к себе. Если от чего-то в груди становится теплее, тогда понимаю, что это мое. Если есть напряжение или ощущение, что “надо”, то скорее всего — это навязанное.

— Делаете ли вы себе “дни тишины” без контента и гаджетов? Если да, то как часто это получается?

— Раньше не получалось совсем, честно скажу. Но со временем научилась.

Сейчас стараюсь хотя бы раз в неделю откладывать телефон, не снимать сторис, просто быть с собой или с близкими.

Это как перезагрузка. И потом даже контент создается с совершенно другим настроением. Потому что я всегда говорю: чтобы отдавать энергию — нужно наполняться. И сейчас я это делаю стабильно без телефона.

— Как найти себя в мире, переполненном инфошумом?

— Очень важно иметь свои ритуалы тишины: утреннее время без ленты новостей, прогулка, медитация, дыхательные практики, йога, которая возвращает фокус извне внутрь. Даже несколько минут в день, когда ты не потребляешь информацию, а просто наблюдаешь за собой или природой. Это и есть моменты, когда слышишь себя.

— Вас можно назвать своего рода послом медитации. Как медитация помогает людям в современном мире?

— Для меня медитация — это способ оставаться в контакте с реальностью. Она не о том, чтобы “улететь”, а о том, чтобы собраться, заземлиться, увидеть мир таким, какой он есть. В нашем темпе жизни медитация дает ресурс и баланс. Но видов медитаций много — и каждый по-своему исцеляет человеческую жизнь.

— С чего начать медитации, если ты скептик?

— Просто с дыхания. Взять одну минуту, закрыть глаза и обратить внимание на вдох-выдох. Не нужно сразу 20 минут сидеть в позе лотоса. Все начинается с малого. И даже одна минута осознанного дыхания уже меняет состояние.

— Многие украинцы сейчас живут в постоянном стрессе и тревоге. Куда можно направить эту энергию?

— Важно направить ее в действие: заниматься волонтерством, работать, поддерживать близких, двигаться физически — и здесь я снова напомню о йоге, поскольку она хорошо высвобождает энергию, заблокированную в теле.

Очень важно не забывать о себе, потому что ресурс не безграничен. Иногда нужно позволить себе остановиться, подышать, выдохнуть.

— Чему вас научила эта война?

— Быть еще более внимательной к себе и к жизни. Война очень обостряет ощущение ценности момента. Сегодня есть, завтра может не быть. И эту мысль важно не забывать даже в мирное время.

— Что можете посоветовать нашим читателям для вдохновения? Как жить этой жизнью, несмотря на вызовы войны?

— Всегда оставлять в сердце благодарность. Даже в самые сложные моменты есть что-то, за что можно поблагодарить: утро, то, что вы выспались, звонок близких, возможность смотреть на небо, слышать пение птиц — ведь даже в темноте можно найти то, что сияет.

Уникальность маленьких терапевтических моментов в том, что они доступны каждому. О том, как микрорадости меняют наше психологическое здоровье — в следующем материале.

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