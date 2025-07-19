Для тебе Батьківство

Чому дитині потрібні медитації — неочевидна користь для психіки та здоров’я

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Липня 2025, 16:00
Чому дитині потрібні медитації — неочевидна користь для психіки та здоров’я
Фото Unsplash

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