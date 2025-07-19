Чому дитині потрібні медитації — неочевидна користь для психіки та здоров’я

Колись батьки були одержимі ідеєю відправити дітей до всіх репетиторів світу, а у перервах між заняттями організовувати їм уроки гри на фортепіано. Нині ж батьки за кордоном прагнуть заспокоїти дітей за допомогою глибокого дихання та сеансів звукових ванн.

35-річна Менді Фінкель-Хіменес — ліцензована масажистка, яка проводить дихальні техніки для дітей та дорослих. У 2021 році вона програми з контрольованого дихання для дітей, а тепер на ці заняття приходять і дорослі.

Хоча вартість послуги може коливатися від 20 доларів з особи за груповий майстер-клас, результати для багатьох батьків відчутні: діти швидше засинають, мають менше істерик у продуктовому магазині, а брати й сестри вперше примирилися, а не чіпляються один до одного.

New York Times поговорили з нею та іншими тренерами й лікарями, щоб розповісти про користь дихальних технік.

Чим корисні дихальні практики та медитації для дітей

Засновник програм з мистецтва, йоги та медіації Себастьян Алаппат додає, що саме йога й дихальні вправи допомогли йому відчути гнучкість. Тепер хоче передати ці інструменти дітям.

Зараз у його позашкільних програмах та літніх таборах діти зазвичай починають кожне заняття з йоги, щоб очистити розум. Потім переходять до дихальних вправ, які тривають 45 хвилин.

Хоча заняття медитацією та йогою для дорослих у великих містах є повсюдними, набувають чималої популярності й варіанти для дітей.

— Все більше батьків усвідомлюють важливість виховання емоційного здоров’я та стійкості у своїх дітей. Чим раніше діти починають, тим швидше вони розуміють концепції, — каже Менді Фінкель-Хіменес.

Директорка Інтегрованої програми поведінкового здоров’я дитячої лікарні Хассенфельд у Нью-Йорку Беккі Лоїс додає, що медитація та усвідомленість допомагають зменшити емоційну та фізичну напруженість, яку ми відчуваємо в періоди стресу.

Авторка занять з йоги та дихання Сьюз Ялоф Шварц підтверджує, що за останнє десятиліття, особливо за останні п’ять років, попит на дитячі заняття різко зріс.

— Психологи та вчителі постійно рекомендують нам приватно навчати дітей дихати та робити паузи перед істерикою.

Власниця студії йоги та фітнесу Брук Кампанеллі каже, що спостерігає збільшення кількості учнів після пандемії Covid-19, і що їхні батьки також відчайдушно потребують підтримки.

У 2020 році Марина Глекель, мати двох дітей, найняла тренера з медитації Вероніку Мойю. Вона віддалено працює з її двома синами-підлітками, особливо з молодшим Тоні, який хворіє на діабет 1 типу.

Марина стверджує, що Вероніка навчила його розслаблятися, слухати своє тіло та знижувати рівень стресу. Практика медитації також допомогла йому стабілізувати рівень цукру в крові.

За словами лікарки Мередіт Вілкс, медитація має потенціал допомогти дітям з діабетом та іншими хронічними захворюваннями зменшити дистрес.

А під час сильної тривоги можна заспокоїтись за допомогою діафрагмального дихання. Читай, що це і як застосовувати.

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