Почему ребенку нужны медитации — неочевидная польза для психики и здоровья

Когда-то родители были одержимы идеей отправить детей ко всем репетиторам мира, а в перерывах между занятиями организовывать им уроки игры на фортепиано. Сейчас родители за границей стремятся успокоить детей с помощью глубокого дыхания и сеансов звуковых ванн.

35-летняя Менди Финкель-Хименес — лицензированная массажистка, которая проводит дыхательные техники для детей и взрослых. В 2021 году она программы по контролируемому дыханию для детей, а теперь на эти занятия приходят и взрослые.

Хотя стоимость услуги может колебаться от 20 долларов с человека за групповой мастер-класс, результаты для многих родителей ощутимы: дети быстрее засыпают, меньше истерик в продуктовом магазине, а братья и сестры впервые примирились, а не цепляются друг к другу.

New York Times побеседовали с ней и другими тренерами и врачами, чтобы рассказать о пользе дыхательных техник.

Чем полезны дыхательные практики и медитации для детей

Основатель программ по искусству, йоге и медиации Себастьян Алаппат добавляет, что именно йога и дыхательные упражнения помогли ему почувствовать гибкость. Теперь он хочет передать эти инструменты детям.

Сейчас в его внешкольных программах и летних лагерях дети обычно начинают каждое занятие по йоге, чтобы очистить разум. Затем переходят к дыхательным упражнениям, которые длятся 45 минут.

Хотя занятия медитацией и йогой для взрослых в больших городах повсеместны, приобретают немалую популярность и варианты для детей.

— Все больше родителей отдают себе отчет в важности воспитания эмоционального здоровья и стойкости у своих детей. Чем раньше дети начинают, тем быстрее они понимают концепции, говорит Менди Финкель-Хименес.

Директор Интегрированной программы поведенческого здоровья детской больницы Хассенфельд в Нью-Йорке Бекки Лоис добавляет, что медитация и осознанность помогают уменьшить эмоциональную и физическую напряженность, которую мы испытываем в периоды стресса.

Автор занятий по йоге и дыханию Сьюз Ялоф Шварц подтверждает, что за последнее десятилетие, особенно за последние пять лет, спрос на детские занятия резко возрос.

— Психологи и учителя постоянно рекомендуют нам лично обучать детей дышать и делать паузы перед истерикой.

Владелец студии йоги и фитнеса Брук Кампанелли говорит, что наблюдает увеличение числа учеников после пандемии Covid-19, и что их родители также отчаянно нуждаются в поддержке.

В 2020 году Марина Глекель, мать двоих детей, наняла тренера по медитации Веронику Мойю. Она отдаленно работает с ее двумя сыновьями-подростками, особенно с младшим Тони, болеющим диабетом 1 типа.

Марина утверждает, что Вероника научила его расслабляться, слушать свое тело и снижать уровень стресса. Практика медитации помогла ему стабилизировать уровень сахара в крови.

По словам врача Мередит Уилкс, медитация имеет потенциал помочь детям с диабетом и другими хроническими заболеваниями снизить дистресс.

А во время сильной тревоги можно успокоиться с помощью диафрагмального дыхания. Читай, что это и как использовать.

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