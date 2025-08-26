Аскеза: что это, как работает и как ее правильно брать

Многие тренды, новинки и психологические практики к нам приходят из социальных сетей. Все чаще речь заходит и об аскезе, однако за не слишком понятным словом скрывается глубокий смысл и целая наука об ином отношении к жизни.

Соучредительница проекта о духовных практиках, проводница в медитации на гвоздях Ярина Присяжнюк рассказала изданию ELLE о понятии и значении аскезы, как правильно воплотить такую практику в жизнь и всем ли она подойдет.

Аскеза: что это и как её делать

— Аскеза — это духовная практика, а не просто ограничение в каком-нибудь пищевом продукте или во вредной привычке. Аскеза — это о тишине и покое, чтобы остановиться и наблюдать, — говорит Ярина Присяжнюк.

По её словам, как и большинство духовных практик, аскеза нацелена на познание себя и собственных желаний, более глубокого понимания работы своего разума.

Цель аскезы — саморазвитие и совершенствование, выполняется она как духовная практика. Однако подойти такой образ жизни может не всем.

Выбирая аскезу, следует готовиться к испытаниям. Сама эксперт говорит: аскезу следует выбирать так, чтобы она была достаточно некомфортной для тебя, испытывала и становилась настоящим вызовом.

Уже во время практики ты можешь получать приятные знания, инсайты и наблюдения.

Важно делать то, что должны, но не ожидать результата. А удовольствие получать от самого процесса, а не его результата, — отмечает Ярина Присяжнюк.

Чаще всего аскезу принимают тогда, когда стремятся избавиться от вредной привычки — курения или употребления алкоголя.

Как правило, период аскезы длится от 21 дня, ведь именно за этот период можно выработать новую полезную привычку. Часто, пройдя такой путь, человек больше не возвращается к прежнему образу жизни.

— Сколько должна длиться аскеза и как часто её брать — здесь важно действовать по ощущениям, это очень индивидуально. Нередко берут аскезу от 21 дня, чтобы сформировать полезную привычку. В продолжительности важно, чтобы это было некомфортно, но не пересечь предел, — добавляет эксперт.

Важно, что сама аскеза не отождествляется с исполнением желаний, однако они становятся результатом работы.

