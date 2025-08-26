Аскеза: що це, як працює та як її правильно брати

Чимало трендів, новинок та психологічних практик до нас приходять із соціальних мереж. Все частіше мова заходить й про аскезу, однак за не надто зрозумілим словом ховається глибокий сенс та ціла наука про інакше ставлення до життя.

Співзасновниця проекту про духовні практики, провідниця у медитацію на цвяхах Ярина Присяжнюк розповіла виданню ELLE про поняття та значення аскези, як правильно втілити таку практику в життя та чи всім вона підійде.

Аскеза: що це та як її втілити

— Аскеза — це духовна практика, а не просто обмеження в якомусь харчовому продукті чи в шкідливій звичці. Аскеза — це про тишу і спокій, щоб зупинитись і спостерігати, — каже Ярина Присяжнюк.

За її словами, як і більшість духовних практик, аскеза націлена на пізнання себе та власних бажань, глибшого розуміння роботи свого розуму.

Мета аскези — саморозвиток та вдосконалення, виконується вона як духовна практика. Однак підійти такий стиль життя може не всім.

Обираючи аскезу, варто готуватися до випробувань. Сама експертка каже: аскезу варто обирати так, аби вона була досить некомфортною для тебе, випробовувала та ставала справжнім викликом.

Уже під час практик ти можеш отримувати приємні знання, інсайти та спостереження.

Важливо робити те, що повинні, але не очікувати результату. А задоволення отримувати від самого процесу, а не його результату, — наголошує Ярина Присяжнюк.

Найчастіше аскезу беруть тоді, коли прагнуть позбутися шкідливої звички — паління чи вживання алкоголю.

Як правило, період аскези триває від 21 дня, адже саме за цей період можна випрацювати нову, корисну звичку. Часто, пройшовши такий шлях, людина більше не повертається до колишнього способу життя.

— Скільки має тривати аскеза і як часто її брати — тут важливо діяти по відчуттях, це дуже індивідуально. Нерідко беруть аскезу від 21 дня, щоб сформувати корисну звичку. В тривалості важливо, щоб це було некомфортно, але не перетнути межу, — додає експертка.

Важливо, що сама аскеза не ототожнюється зі здійсненням бажань, однак вони стають результатом роботи.

