Масове отруєння шаурмою: 25 людей у лікарні, серед них є діти

У місті Калинівка на Вінниччині зафіксовано випадок масового харчового отруєння — до лікарні госпіталізували 25 осіб, серед яких 7 дітей віком від 7 до 16 років. Причиною інциденту стало вживання шаурми сумнівної якості, придбаної в одному з місцевих закладів громадського харчування.

Про це повідомляє Калинівська міська рада.

Масове отруєння шаурмою: що відомо

Фельдшер санітарного відділу Хмільницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області Міла Скорощук підтвердила, що в інфекційне відділення звернулися пацієнти з діагнозом харчова токсикоінфекція середнього ступеня важкості.

Спеціалісти Держпродспоживслужби спільно з Калинівським відділенням ВОЦКПХ МОЗ України проводять ретельне розслідування інциденту, аби визначити всі обставини, причини спалаху та джерело зараження.

Поліція Калинівки розпочала розслідування обставин отруєння. Попередньо встановлено, що отруєння сталося через вживання продуктів, придбаних в одному із місцевих фастфудів. Роботу цього закладу тимчасово призупинено.

Також поліціянти відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил, що призвело до масового отруєння.

Як уникнути отруєння шаурмою

У зв’язку з воєнним станом в країні можливості для проведення перевірок органами контролю суттєво обмежені. Тому Хмільницьке районне управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області звертається до жителів громади з рекомендаціями щодо профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій.

Уникати вживання продуктів та страв сумнівної якості або з простроченим терміном придатності. Зберігати продукти харчування відповідно до рекомендацій на упаковці. Не купувати їжу на стихійних ринках чи з рук у приватних осіб. Особливо обережно ставитися до молочних продуктів, м’яса, риби, копченостей та фастфуду. Не залишати готові страви при кімнатній температурі більше ніж на 2 години. Ретельно мити руки перед приготуванням їжі та після контакту з потенційними джерелами забруднення. Пити лише воду з перевірених джерел.

Зокрема, небезпека зростає, коли сире м’ясо, яке обертається на рожні, пускає сік, що капає на готові порції, змішуючи їх із потенційно зараженими соками. Через це наслідки вживання такої їжі можуть бути непередбачуваними.

Читати на тему Харчові отруєння та кишкові інфекції: причини, лікування та профілактика Нутриціологиня Софія Рожко розповіла, як запобігти харчовим отруєнням та кишковим інфекціям та як їх лікувати.

Щоб уникнути отруєння, фахівці радять не купувати шаурму в пересувних точках продажу (МАФах на колесах), які часто не мають належної реєстрації та умов для безпечного приготування. Варто звертати увагу на чистоту кіоску, одяг працівників — вони мають носити спецодяг, рукавички, шапочки.

Не соромся просити у продавця документи на м’ясо та санітарну книжку кухаря. Наявність холодильника та умивальника — обов’язкова умова для якісної роботи закладу.

Покупець має право вимагати у продавця документи, що підтверджують якість і безпеку продуктів.

Якщо документи не надають або відмовляють у цьому, варто повідомити відповідні органи контролю — Держпродспоживслужбу, санітарно-епідеміологічну службу, а також написати скаргу у Книгу відгуків і пропозицій в закладі.

Власники закладів з виготовлення неякісної шаурми можуть отримати суттєві штрафи, а у разі тяжких випадків отруєння навіть опинитися під кримінальним переслідуванням. Тож уважність під час вибору їжі на вулиці — запорука твого здоров’я.

Симптоми отруєння

Симптоми харчового отруєння після вживання небезпечної шаурми можуть бути дуже серйозними:

сильна нудота;

блювання;

діарея;

підвищена температура;

слабкість;

підвищене слиновиділення;

іноді — сплутаність свідомості й непритомність.

При появі таких ознак необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

До приїзду лікарів варто промити шлунок великою кількістю теплої води з додаванням соди або слабкого розчину марганцівки, щоб викликати блювоту та очистити організм від токсинів.

Якщо з’явилися симптоми харчового отруєння — діарея, нудота, блювота або підвищена температура — необхідно негайно звернутися до лікаря або у швидку допомогу.

Самолікування може ускладнити ситуацію. Важливо пити більше води, щоб уникнути зневоднення, і дотримуватися легкої дієти до поліпшення самопочуття.

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