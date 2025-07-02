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Масове отруєння шаурмою: 25 людей у лікарні, серед них є діти

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Липня 2025, 14:00
Масове отруєння шаурмою: 25 людей у лікарні, серед них є діти
Фото Pexels

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