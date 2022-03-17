Харчові отруєння та кишкові інфекції: причини, лікування та профілактика

Під час війни ризики отримання харчового отруєння та кишкових інфекцій збільшуються в десятки разів. Це пов’язано з тим, що люди часто не мають достатньо води та інших ресурсів, щоб дотримуватися елементарних правил гігієни, а також з нестачею їжі.

Рівень захворюваності та смертності найвищий у дітей віком до п’яти років.

Нутриціологиня Софія Рожко розповіла, як запобігти харчовим отруєнням та кишковим інфекціям та як їх лікувати.

Як передаються кишкові інфекції

Кишкові інфекції зазвичай передаються фекально-оральним способом (через немиті руки) або внаслідок споживання зіпсованих продуктів.

Щоб не допустити зараження, важливо ретельно мити руки з милом та не вживати зіпсованих продуктів.

Симптоми при кишкових інфекціях

Біль у животі.

Втрата апетиту.

Нудота та блювота.

Діарея (кал може містити домішки та змінювати консистенцію).

Підвищення температури тіла.

Загальна слабкість.

При важкому стані людина втрачає значну кількість рідини та електролітів (калій, натрій, хлор), що може призвести до проблем із серцево-судинною системою і навіть шоку.

Лікування кишкових інфекцій

Потрібно споживати якомога більше розчинів солей, щоб відновити втрачену рідину. Для цього пийте розчини препаратів Регідрон, Іоніка чи Ре-соль.

Якщо поблизу немає аптеки, то Всесвітня організація охорони здоров’я радить приготувати регідратаційний розчин самостійно. Для цього на літр чистої (краще кипʼяченої) води варто дати п’ять чайних ложок цукру та півчайної ложки кухонної солі.

На 8-10 днів після зараження краще не вживати молочні продукти та жирну їжу.

Антибіотики пити не потрібно, якщо у калі пацієнта немає крові, гною, а людина не має постійної гарячки.

А ось пробіотики будуть корисними, особливо для дітей. Препарати на основі Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus GG, Lactobacillus plantarum довели свою ефективність щодо зменшення тривалості діареї.

У більшості випадків кишкові інфекції самостійно минають за 5-7 днів. Проте якщо діарея триває довше, супроводжується тривалим підвищенням температури та погіршенням самопочуття хворого, потрібно негайно звернутися до лікаря.

Отруїтися можна і водою. На жаль, в деяких регіонах і містах України гуманітарна ситуація дедалі ускладнюється, тож актуальним стає питання — як очистити воду в домашніх умовах.