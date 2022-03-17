Здоров'я та краса

Харчові отруєння та кишкові інфекції: причини, лікування та профілактика

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Березня 2022, 17:30
Харчове отруєння - симптоми, лікування, профілактика
Фото: Unsplash

Більше новин
Святослав Вакарчук звернувся до росіян із запорізької лікарні - перестаньте мовчати, ви вбиваєте наших дітей
Найстрашніше відео, яке я коли-небудь знімав — Вакарчук показав реанімацію, де рятують дітей
Як законно вивезти дитину за кордон та хто може це зробити
Як законно вивезти дитину за кордон та хто може це зробити
Арнольд Шварнцнегер записав звернення до росіян щодо війни в Україні
Арнольд Шварцнегер звернувся до росіян: я хочу розповісти вам правду
Три правила, щоб впоратись з негативними почуттями: поради Дмитра Карпачова
Три правила, щоб впоратися з негативними почуттями: поради Дмитра Карпачова
Дивитись більше

Матеріали по темі

Харчові отруєння та кишкові інфекції: причини, лікування та профілактика
Травма хребта — поради, як надавати першу допомогу постраждалому
Емоційне переїдання
Постійно хочеться щось жувати. Що таке емоційне переїдання під час війни та як з ним боротись
Як зберегти грудне вигодовування під час війни
Я не можу годувати дитину в таких умовах — чому важливо зберегти грудне вигодовування
Щоб не розгубитись! Як правильно обробити поранення — інструкція від МОЗ
Щоб не розгубитись! Як правильно обробити поранення — інструкція від МОЗ

Відео
Святослав Вакарчук звернувся до росіян із запорізької лікарні - перестаньте мовчати, ви вбиваєте наших дітей

Найстрашніше відео, яке я коли-небудь знімав — Вакарчук показав реанімацію, де рятують дітей
0:06:16
Олеся Островська-Люта про культурний фронт війни з Росією
Культурні інституції на “воєнних рейках”: як діячі мистецтва підтримують Україну
0:05:39
Як українські спортсмени тренуються під час війни
Ізоляція Росії та невпинні тренування: Гутцайт про спорт в Україні під час війни
0:02:44
Зірки підтримують Україну
Від Бекхемів до Pink Floyd: як світові зірки підтримують Україну в непростий час
0:12:24
Володимир Зеленський у Буденстазі
Зруйнуйте цю стіну! Повний виступ Зеленського у Бундестазі 17 березня
Маріупольський драмтеатр
Живі! У Маріуполі з-під завалів драмтеатру почали звільняти мирних жителів
0:01:36
Мер Мелітополя звільнився з полону
Перше звернення мера Мелітополя Івана Федорова після шести днів полону
0:03:12
Як не втратити робоче місце під час війни - права працівників
Відпустка, дистанційка або гнучкий режим — які варіанти роботи може запропонувати роботодавець
0:05:24
Анна Сидорук про Всеукраїнську школу онлайн
Всеукраїнська школа онлайн: Анна Сидорук про навчання в умовах війни
0:05:06
Харчові отруєння та кишкові інфекції: причини, лікування та профілактика
Церква готова взяти частину організації гуманітарних коридорів – Віталій Кривицький
Більше відео
Як законно вивезти дитину за кордон та хто може це зробити
Читати далі
Як законно вивезти дитину за кордон та хто може це зробити
Як зволожити шкіру під час вйни
Читати далі
Від стресу пересихає шкіра — розповідаємо, як цьому запобігти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь