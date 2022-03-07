Як очистити воду в домашніх умовах: кілька дієвих способів

На жаль, в деяких регіонах і містах України гуманітарна ситуація стає дедалі складнішою, тож актуальним стає питання — як очистити воду в домашніх умовах.

Порадами з цього приводу поділилась Львівська ОДА на сторінці у Facebook.

Існує кілька способів для очищення води в домашніх умовах.

Перший — прокип’ятити воду

Ця порада актуальна, якщо ви перебуваєте вдома або часом маєте доступ до домівки.

Зі збільшенням температури більшість бактерій та вірусів гинуть, але для бажаного результату процедура має тривати хоча б 5-10 хвилин, — пояснюють в ОДА.

В укритті прокип’ятити воду можна за допомогою кип’ятильника.

Другий спосіб — заморожування

Він працює через фізичні особливості води. У цьому випадку без холодильника не обійтися. На заморозку потребується певний час — у середньому кілька годин, залежно від об’єму та потужності морозильної камери.

Коли приблизно половина води перетвориться на тверду субстанцію, пробийте лід зверху і вилийте “брудний залишок”.

Розморожену воду бажано випити протягом 10 годин, інакше вона втрачає структуровані корисні властивості.

Третій спосіб — очищення води за допомогою вугілля

Для цього знадобляться звичайні таблетки чорного вугілля, які є в будь-якій аптечці.

Вугілля допомагає адсорбувати із води деякі органічні сполуки, окисники, неприємний запах та присмак.

Аби очистити воду, подрібніть вугілля та замотайте його в марлю чи вату, аби пил не просочився в очищену воду. Такий собі “мішечок” з вуглем занурте у воду і залиште на ніч.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати прості страви з круп та картоплі під час війни.