Как очистить воду в домашних условиях: несколько действенных способов

К сожалению, в некоторых регионах и городах Украины гуманитарная ситуация становится все более тяжелой, поэтому актуальным остается вопрос — как очистить воду в домашних условиях.

Советами на этот счет поделилась Львовская ОГА на странице в Facebook.

Существует несколько способов для очищения воды в домашних условиях.

Первый – прокипятить воду

Этот совет актуален, если вы находитесь дома или иногда имеете к нему доступ.

С повышением температуры большинство бактерий и вирусов погибают, однако для желаемого результата процедура должна длиться хотя бы 5-10 минут, — объясняют в ОГА.

В укрытии прокипятить воду можно с помощью кипятильника.

Второй способ – заморозка

Он обусловлен физическими особенностями воды. В этом случае без холодильника не обойтись. Кроме того, на заморозку требуется время — в среднем несколько часов, в зависимости от объема и мощности морозильной камеры.

Когда примерно половина воды превратится в твердую субстанцию, пробейте лед сверху и вылейте “грязный остаток”.

Размороженную воду лучше выпить в течение 10 часов, иначе она теряет структурированные полезные характеристики.

Третий способ – очищение воды с помощью угля

Для этого понадобятся обычные таблетки черного угля, которые есть в любой аптечке.

Уголь помогает адсорбировать некоторые органические соединения, окислители, неприятный запах и привкус воды.

Чтобы очистить воду, измельчите уголь и замотайте его в марлю или вату, чтобы пыль не проникла в очищенную воду. Такой себе “мешочек” с углем окуните в воду и оставьте на ночь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить простые блюда из круп и картофеля во время войны.