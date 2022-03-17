Пищевые отравления и кишечные инфекции: причины, лечение и профилактика

Во время войны риски получения пищевого отравления и кишечных инфекций увеличиваются в десятки раз. Это связано с тем, что у людей часто нет достаточно воды и других ресурсов, чтобы соблюдать элементарные правила гигиены, а также с нехваткой пищи.

Уровень заболеваемости и смертности самый высокий у детей в возрасте до пяти лет.

Нутрициолог София Рожко рассказала, как предотвратить и лечить пищевое отравление и кишечные инфекции.

Как передаются кишечные инфекции

Кишечные инфекции обычно передаются фекально-оральным путем (через немытые руки) или вследствие потребления испорченных продуктов.

Чтобы не допустить заражения, важно тщательно мыть руки с мылом и не употреблять испорченные продукты.

Симптомы при кишечных инфекциях

Боли в животе.

Потеря аппетита.

Тошнота и рвота.

Диарея (кал может содержать примеси и изменять консистенцию).

Повышение температуры тела.

Общая слабость.

При тяжелом состоянии человек теряет значительное количество жидкости и электролитов (калий, натрий, хлор), что может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы и даже шоку.

Лечение кишечных инфекций

Нужно потреблять как можно больше растворов солей, чтобы восстановить потерянную жидкость. Для этого пейте растворы препаратов Регидрон, Ионика или Ре-соль.

Если поблизости нет аптеки, то Всемирная организация здравоохранения рекомендует приготовить регидратационный раствор самостоятельно. Для этого на литр чистой (лучше кипяченой) воды следует дать пять чайных ложек сахара и полчайной ложки поваренной соли.

8-10 дней после заражения лучше не есть молочные продукты и жирную пищу.

Антибиотики пить не нужно, если в кале пациента нет крови, гноя, а у человека нет постоянной горячки.

А вот пробиотики будут полезны, особенно детям. Препараты на основе Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus GG, Lactobacillus plantarum доказали свою эффективность по уменьшению продолжительности диареи.

В большинстве случаев кишечные инфекции самостоятельно проходят за 5-7 дней. Однако если диарея длится дольше, сопровождается длительным повышением температуры и ухудшением самочувствия больного, нужно немедленно обратиться к врачу.

Отравиться можно и водой. К сожалению, в некоторых регионах и городах Украины гуманитарная ситуация все более усложняется, поэтому актуальным становится вопрос — как очистить воду в домашних условиях.