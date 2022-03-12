Що робити при діареї: як допомогти собі самотужки

Під час воєнних дій лікарська допомога важкодоступна, тож пропонуємо ознайомитися із рекомендаціями МОЗ, що варто робити при тій чи іншій ситуації.

Варто розуміти, що такі поради мають місце в житті громадян лише під час війни. У мирний час варто обов’язково звертатися до лікаря, та не займатися самолікуванням.

То що робити при симптомах діареї?

Рекомендації МОЗ:

варто виключити із раціону солодощі та молочні продукти;

вживати продукти, що містять затяжну клітковину (бобові, горіхи, печиво та крупи — гречку та рис);

якщо стан важкий, діарея триває довгий час — пити препарати, які поповнюють запас електролітів (солей) – Регідрон, Іоніка, Ре-сіль, також це води типу Поляна Квасова;

не варто одразу приймати протидіарейні препарати, лише в екстрених випадках;

при затяжному важкому стані обов’язково зверніться до лікаря.

Для випередження проблеми — пийте тільки кип’ячену воду, не забувайте про елементарні правила дотримання гігієни. Це — обов’язкове миття рук, або використання антисептику.

Також мити продукти харчування, якщо вони знаходяться на відкритому просторі та слідкувати за їхніми умовами зберігання та терміном придатності. В жодному разі не вживайте зіпсовані продукти харчування!

З основного — не займайтеся самолікуванням. Усі лікарські препарати має призначати лише людина із медичною освітою.

Людям, що знаходяться на територіях проведення активних бойових дій варто знати як заклеїти скотчем вікна, аби захиститися від вибухової хвилі.